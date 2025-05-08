"Конечно, это осознанная попытка сорвать мой визит в Москву. Вся наша запланированная программа нарушена, мы не успеем уложиться в запланированные сроки к завтрашнему [8 мая] вечеру", - заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии подтвердил, что дипломатическая служба его страны "делает все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут".

Фицо планирует 9 мая в Москве возложить венок к памятнику погибшим во Второй мировой войне советским воинам, а также принять участие в "четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах".

Читайте также Общество Латвия подтвердила закрытие воздушного пространства для посетителей парада 9 мая в Москве

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии в среду заявило, что не будет выдавать разрешения на пролет на мероприятия 9 мая в Москве, поскольку проходящие там празднования противоречат основополагающим ценностям Евросоюза.

Сербские СМИ первыми сообщили, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где Вучич планировал принять участие в мероприятиях 9 мая. Литва и Польша также запретили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в российской столице.

Читайте также За рубежом Некоторые приглашенные гости могут не приехать на парад Путина 9 мая

Позднее Эстония и Литва подтвердили закрытие воздушного пространства для самолетов, перевозящих лидеров других стран на так называемое празднование Дня победы в Москве. Эстония запретила полеты в Москву и из Москвы кубинским и бразильским чиновникам.

Вучич в среду прилетел в Россию через столицу Азербайджана Баку.

Читайте также За рубежом Почему самолет Вучича сел в Баку? У России и Сербии противоречивые версии