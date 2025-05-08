Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство тем, что Эстония и Латвия в среду отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Фицо направлялся в Россию, где он планирует принять участие в военном параде 9 мая, организованном российским диктатором Владимиром Путиным.
"Конечно, это осознанная попытка сорвать мой визит в Москву. Вся наша запланированная программа нарушена, мы не успеем уложиться в запланированные сроки к завтрашнему [8 мая] вечеру", - заявил Фицо.
Премьер-министр Словакии подтвердил, что дипломатическая служба его страны "делает все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут".
Фицо планирует 9 мая в Москве возложить венок к памятнику погибшим во Второй мировой войне советским воинам, а также принять участие в "четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах".
Напомним, Министерство иностранных дел Латвии в среду заявило, что не будет выдавать разрешения на пролет на мероприятия 9 мая в Москве, поскольку проходящие там празднования противоречат основополагающим ценностям Евросоюза.
Сербские СМИ первыми сообщили, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где Вучич планировал принять участие в мероприятиях 9 мая. Литва и Польша также запретили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в российской столице.
Позднее Эстония и Литва подтвердили закрытие воздушного пространства для самолетов, перевозящих лидеров других стран на так называемое празднование Дня победы в Москве. Эстония запретила полеты в Москву и из Москвы кубинским и бразильским чиновникам.
Вучич в среду прилетел в Россию через столицу Азербайджана Баку.
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