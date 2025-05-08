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Фицо недоволен, что его самолету не разрешили пересечь Балтию по пути в Москву (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
Роберт Фицо
Роберт Фицо Фото: Reuters/ScanPix

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство тем, что Эстония и Латвия в среду отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Фицо направлялся в Россию, где он планирует принять участие в военном параде 9 мая, организованном российским диктатором Владимиром Путиным.

"Конечно, это осознанная попытка сорвать мой визит в Москву. Вся наша запланированная программа нарушена, мы не успеем уложиться в запланированные сроки к завтрашнему [8 мая] вечеру", - заявил Фицо.

Премьер-министр Словакии подтвердил, что дипломатическая служба его страны "делает все возможное, чтобы найти альтернативный маршрут".

Фицо планирует 9 мая в Москве возложить венок к памятнику погибшим во Второй мировой войне советским воинам, а также принять участие в "четырех чрезвычайно важных двусторонних встречах".

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Напомним, Министерство иностранных дел Латвии в среду заявило, что не будет выдавать разрешения на пролет на мероприятия 9 мая в Москве, поскольку проходящие там празднования противоречат основополагающим ценностям Евросоюза.

Сербские СМИ первыми сообщили, что Латвия и Литва запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать свое воздушное пространство по пути в Москву, где Вучич планировал принять участие в мероприятиях 9 мая. Литва и Польша также запретили самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо пересекать свое воздушное пространство для участия в мероприятиях 9 мая в российской столице.

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Позднее Эстония и Литва подтвердили закрытие воздушного пространства для самолетов, перевозящих лидеров других стран на так называемое празднование Дня победы в Москве. Эстония запретила полеты в Москву и из Москвы кубинским и бразильским чиновникам.

Вучич в среду прилетел в Россию через столицу Азербайджана Баку.

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