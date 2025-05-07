Латвия подтвердила закрытие воздушного пространства для посетителей парада 9 мая в Москве

В свою очередь, организуемый Кремлем 9 мая военный парад в Москве является "мероприятием российской военной пропаганды по легитимизации ее авторитарного и агрессивного режима", отмечает МИД. "Россия использует разгром нацизма, чтобы оправдать военную агрессию и зверства против Украины и ее народа сегодня, одновременно искажая историю и пытаясь увернуться от ясного факта, что именно заключенный нацистской Германией и СССР пакт Молотова - Риббентропа и его секретные протоколы, а также вторжение обеих стран в Польшу открыли дорогу ужасам Второй мировой войны в Европе".

Министерство подчеркивает, что участие в пропагандистских мероприятиях Кремля 9 мая противоречит основным ценностям ЕС, а в латвийском обществе царит кристально ясная позиция о том, что российскую пропаганду и прославление военных преступлений нельзя поддерживать и поощрять, Россия является агрессором и должна быть привлечена к международной ответственности.

МИД отмечает, что и латвийский, и словацкий народ пострадал от военной агрессии двух тоталитарных режимов - коммунизма и нацизма. Окончание Второй мировой войны не принесло свободы и независимости, Латвия потеряла независимость на 50 лет в результате оккупации территории Латвии Советским Союзом и вернула независимость лишь 4 мая 1990 года, а преступления тоталитарного коммунизма до сих пор не получили такого осуждения, как преступления нацизма, подчеркивает министерство.

Учитывая, что Россия уже четвертый год ведет полномасштабную войну против соседней Украины и украинского народа, Латвия не будет предоставлять дипломатические разрешения на перелеты, обеспечивающие участие в мероприятиях 9 мая в Москве, подчеркнули в МИД.