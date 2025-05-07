Российское пропагандистское агентство ТАСС опубликовало сообщение, в котором объясняется, почему самолет президента Сербии Александра Вучича, направлявшийся в Россию, все же совершил посадку в столице Азербайджана Баку.
Сначала сербские СМИ сообщали, что из-за атак украинских дронов на Россию произошла аварийная посадка самолета. Между тем ТАСС сообщил, что самолет Вучича якобы приземлился для дозаправки.
По данным Adsbexchange, самолет Вучича приземлился в аэропорту Баку в 13:36 по московскому времени. Согласно информации службы, он была на пути в Россию, облетев Украину с юга и востока (над Черным морем, Грузией, Азербайджаном и Каспийским морем). Возможно, это было сделано из-за того, что Латвия и остальные страны Балтии ранее запретили самолету Вучича пролетать над своей территорией, пишут сербские издания "Курир" и "Новости".
❗️🇷🇸Serbian President Aleksandar Vučić cannot fly to 🇷🇺Moscow due to the threat of drone attacks that disrupted the operation of airports, — Blic— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 7, 2025
The plane was forced to land in 🇦🇿Azerbaijan. pic.twitter.com/EzTLkeIqbj
Около 15:40 самолет Вучича вылетел из Баку и продолжил путь в Москву.
Сербское информационное агентство "Танюг" сообщило, что самолет был вынужден совершить посадку в столице Азербайджана из-за закрытия московских аэропортов и запрета экипажу продолжать полет из-за военных операций.
Об этом же сообщило и сербское издание "Информер": "Самолет президента Сербии не смог продолжить полет по территории России из-за угрозы безопасности".
Тогда же российский ТАСС процитировал источник, утверждающий, что посадка в Баку была запланирована "с целью дозаправки".
Ранее сообщалось, что из-за угрозы со стороны украинских дронов с вечера вторника в России были задержаны или отменены не менее 350 авиарейсов, что повлияло на планы путешествий около 60 000 пассажиров.
Также сообщалось, что в Москву планируют отправиться президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Москве на этой неделе ожидаются масштабные мероприятия, на которых будет отмечаться 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Кульминацией мероприятий станет парад 9 мая на Красной площади Москвы.
Между тем Латвия заявила, что не даст разрешения на перелеты на мероприятия 9 мая в Москве, так как проходящие там торжества противоречат основным ценностям Евросоюза (ЕС).
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