Об этом же сообщило и сербское издание "Информер": "Самолет президента Сербии не смог продолжить полет по территории России из-за угрозы безопасности".

Тогда же российский ТАСС процитировал источник, утверждающий, что посадка в Баку была запланирована "с целью дозаправки".

Ранее сообщалось, что из-за угрозы со стороны украинских дронов с вечера вторника в России были задержаны или отменены не менее 350 авиарейсов, что повлияло на планы путешествий около 60 000 пассажиров.

Также сообщалось, что в Москву планируют отправиться президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В Москве на этой неделе ожидаются масштабные мероприятия, на которых будет отмечаться 80-летие победы Советского Союза над нацистской Германией. Кульминацией мероприятий станет парад 9 мая на Красной площади Москвы.

Между тем Латвия заявила, что не даст разрешения на перелеты на мероприятия 9 мая в Москве, так как проходящие там торжества противоречат основным ценностям Евросоюза (ЕС).