VID: как летняя работа ребенка может повлиять на налоговые льготы родителей

Если школьник летом получает доход как сезонный сельскохозяйственный работник, его доход облагается налогом по ставке 15%, но не менее 0,70 евро за каждый день работы.

Например, если общая зарплата за месяц составляет 500 евро и ни в один из рабочих дней она не меньше 4,70 евро, то после уплаты налога школьник получит 425 евро.

Школьники могут использовать электронную налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода, то есть работодателя, у которого они работают.

Школьники, работающие летом в рамках общего налогового режима, могут сами выбирать - указывать работодателя в налоговой книжке или нет. Однако если они получают доход как сезонные сельскохозяйственные работники, указывать работодателя в налоговой книжке нельзя, и на такой доход нельзя применять налоговые льготы.

Если в налоговой книжке работодатель указан, то он применяет к зарплате необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц.

Например, если зарплата составляет 740 евро и применяется необлагаемый минимум в 510 евро, школьник после уплаты налогов получит 623,46 евро.

Если работодатель не указан, при той же зарплате в 740 евро школьник получит только 493,41 евро после уплаты налогов.

Если в налоговой книжке работодатель не указан, то в течение года работодатель не может применять необлагаемый минимум при начислении зарплаты.

Однако после подачи годовой декларации о доходах в период с 1 марта по 1 июня следующего года школьник может вернуть переплаченный подоходный налог. Налоговая книжка доступна только в электронном виде в системе электронного декларирования VID, и все действия с ней осуществляются онлайн.