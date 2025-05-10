VID: как летняя работа ребенка может повлиять на налоговые льготы родителей

Родители имеют право сохранять налоговую льготу на ребенка, который работает только в летние каникулы, если ему не исполнилось 19 лет и он обучается в общеобразовательном, профессиональном, высшем или специальном учебном заведении, сообщили агентству LETA в Службе госдоходов (VID).
Если ребенок в возрасте до 19 лет продолжает учебу и работает только в летние каникулы (с 1 июня по 31 августа), родителям не нужно убирать запись о ребенке как о иждивенце в своей налоговой книжке, и статус иждивенца не будет автоматически аннулирован.
Таким образом, даже если ребенок работает летом, родитель сохраняет право на налоговую льготу - часть зарплаты родителя в размере 250 евро в месяц не облагается подоходным налогом.
В свою очередь, если ребенок в возрасте до 19 лет учится и работает в течение учебного года, статус иждивенца прекращается автоматически - как только ребенок начинает трудовые отношения. Если он прекращает работать, родитель должен сам снова указать его как иждивенца.
Условия налогообложения зависят от режима уплаты налогов, применяемого работодателем школьника.
Если школьник работает у работодателя (в том числе у плательщика налога микропредприятия) в рамках общего налогового режима, то работодатель платит с зарплаты подоходный налог в размере 25,5% и обязательные государственные социальные взносы в размере 34,09%.
Социальные взносы не уплачиваются, если школьнику еще нет 15 лет. В остальных случаях 10,5% от зарплаты удерживаются работодателем как часть взносов, уплачиваемая работником, а 23,59% взносов работодатель платит за свой счет.
Если школьник летом получает доход как сезонный сельскохозяйственный работник, его доход облагается налогом по ставке 15%, но не менее 0,70 евро за каждый день работы.
Например, если общая зарплата за месяц составляет 500 евро и ни в один из рабочих дней она не меньше 4,70 евро, то после уплаты налога школьник получит 425 евро.
Школьники могут использовать электронную налоговую книжку, указав в ней основное место получения дохода, то есть работодателя, у которого они работают.
Школьники, работающие летом в рамках общего налогового режима, могут сами выбирать - указывать работодателя в налоговой книжке или нет. Однако если они получают доход как сезонные сельскохозяйственные работники, указывать работодателя в налоговой книжке нельзя, и на такой доход нельзя применять налоговые льготы.
Если в налоговой книжке работодатель указан, то он применяет к зарплате необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц.
Например, если зарплата составляет 740 евро и применяется необлагаемый минимум в 510 евро, школьник после уплаты налогов получит 623,46 евро.
Если работодатель не указан, при той же зарплате в 740 евро школьник получит только 493,41 евро после уплаты налогов.
Если в налоговой книжке работодатель не указан, то в течение года работодатель не может применять необлагаемый минимум при начислении зарплаты.
Однако после подачи годовой декларации о доходах в период с 1 марта по 1 июня следующего года школьник может вернуть переплаченный подоходный налог. Налоговая книжка доступна только в электронном виде в системе электронного декларирования VID, и все действия с ней осуществляются онлайн.
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