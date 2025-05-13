Состав сборной Латвии пополнил чемпион Дании Бунцис

Таким образом, в данный момент в заявке 22 игрока - два вратаря, семь защитников и 13 нападающих. Можно дозаявить еще трех игроков - одно место гарантировано нападающему Родриго Аболсу.

Из игроков, которые отправились с командой в Швецию, пока вне заявки остаются вратарь Марек Митенс, защитник Микс Туманов и нападающий Феликс Гаварс.

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27-летний Бунцис впервые принимает участие в чемпионате мира. В этом сезоне он выступал за команду "Оденсе Бульдогс", которая одержала победу в чемпионате Дании.

Бунцис в 47 играх регулярного чемпионата отметился 38 очками (16+22), а в 17 матчах плей-офф набрал девять (4+5).

Сборная Латвии провела на чемпионате уже две игры - сначала 4:1 обыграла сборную Франции, а затем 1:7 уступила канадцам. Во вторник, 13 мая, в 17:20 сборная Латвии сыграет со Словенией.

14 мая в 21:20 латвийские хоккеисты сразятся со Швецией, 17 мая в 13:20 - с Финляндией, 18 мая в 21:20 - со Словакией, а 20 мая в 13:20 - с Австрией.