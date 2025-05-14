На Каннском кинофестивале запретили слишком откровенную одежду

На этой неделе во Франции, в Каннах, в культовом кинотеатре Louis Lumière Cinema открылся легендарный кинофестиваль. В этом году организаторы ввели для всех гостей консервативный дресс-код: смокинги и фраки для мужчин, вечерние платья в пол, маленькие коктейльные платья, брючные костюмы и элегантные топы для женщин.



Причиной стали многочисленные скандалы последних лет на подобных мероприятиях, когда эпатажные звезды выходили на красную дорожку в прозрачных, откровенных и чрезмерно вульгарных нарядах.

"Из соображений приличия нагота на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена!" - говорится в заявлении организаторов фестиваля. Тем же, кто не будет соблюдать эти правила, будет отказано в выходе на красную дорожку.



Также гостей попросили отказаться от громоздких нарядов, особенно с длинными шлейфами, поскольку они мешают перемещению гостей и создают проблемы при рассадке в зале.

Кендалл Дженнер Фото: REUTRS/Scanpix

Организаторам пришлось пойти на этот шаг, так как создается впечатление, что откровенные образы гостей привлекают гораздо больше внимания, чем сам фестиваль и демонстрируемые фильмы.

Ирина Шейк Фото: PA/Scanpix

В прошлом году Белла Хадид произвела фурор своим появлением в Каннах в прозрачном платье Saint Laurent, а в 2023 году Ирина Шейк стала звездой фестиваля, появившись в прозрачном платье Gucci. В последние несколько лет в откровенных нарядах на фестивале красовались Ева Лонгория, Наташа Поли, Кендалл Дженнер, Джулия Фокс и многие другие.

Белла Хадид Фото: PA/Scanpix

Ежегодный международный Каннский кинофестиваль проходит на юге Франции с 13 по 24 мая.