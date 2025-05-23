"Крестьянский Сейм" рассказал, когда в Латвии ожидается урожай ягод

Из-за холодных ночей и повышенной влажности выполнение полевых работ затруднено, а развитие растений задерживается, что означает, что урожай ягод, скорее всего, появится позже, сообщили агентству LETA представители организации "Крестьянский Сейм".
Как поясняют в организации, переменчивая весенняя погода - чередование холода и заморозков с резким потеплением и ливнями - создала серьезные трудности для фермеров, особенно для тех, кто занимается выращиванием ягод.
Представители "Крестьянского Сейма" отмечают, что последние два года были полны испытаний для сельского хозяйства. Несмотря на то, что этот год начинался обнадеживающе и ожидалось, что ягоды созреют раньше обычного, фермеры больше не питают таких надежд.
"Это еще один год, когда фермерам приходится адаптироваться к непростым условиям. Февраль был очень теплым, март - холодным и зимним, конец апреля напоминал лето, а в первой половине мая наблюдалось необычно много холодных ночей и заморозков. В целом весенняя погода не баловала фермеров. Вопреки ожиданиям относительно раннего начала сельскохозяйственного сезона и раннего урожая сейчас весенние работы и развитие растений задерживаются минимум на неделю", - заявил председатель правления "Крестьянского Сейма" Юрис Лаздиньш.
Агроном хозяйства Augusta zemenes в Малпилсе Гунтарс Дзерве поясняет, что для производителей клубники и рассады, как и для большинства фермеров, выращивающих культуры в теплицах, одной из главных проблем сейчас является поддержание подходящей температуры.
"Интенсивные дожди последних недель значительно повысили влажность. В таких условиях клубнику сложнее поливать и подкармливать, повышается риск заболеваний и гниения ягоды. К сожалению, с этим фермерам приходится считаться. В некоторых хозяйствах в Латвии сезон клубники уже начался - ее уже собирают, но урожайность ниже, чем ожидалось, и созревание запаздывает на одну-две недели. Хочется надеяться, что урожай будет не меньше, а лишь позже", - отметил Дзерве.
Чрезмерная влажность также затрудняет работу фермеров, выращивающих клубнику в открытом грунте - поля сильно переувлажнены, техника не может заехать на них, поэтому уход за растениями и подкормка ограничены. По словам Дзерве, фермерам придется ждать несколько дней, пока поля подсохнут, чтобы возобновить работы в полном объеме.
Руководитель предприятия Very Berry Гундега Саушкина также подчеркивает, что развитие растений существенно задерживается.
"Когда 1 мая мы высадили ягоду в тоннелях, до конца прошлой недели почти ничего не происходило. Только сейчас начала проявляться активность, кое-где зацвела голубика", - сказала Саушкина.
По ее словам, клюква - единственная культура, которая выдерживает нынешнюю избыточную влажность, а под воздействием заморозков "ведет себя разумно", замедляя развитие.
"Малину мы высадили в тоннелях, поэтому заморозки ее не затронули. Но если бы она была в открытом грунте, погодный риск был бы огромен. Мы также обеспокоены опылением ягод - из-за дождя и холода пчелы не летают", - рассказывает Саушкина.
Как "Крестьянский Сейм", так и производители ягод единодушны - урожай ожидается позже. Однако, как подчеркивает Лаздиньш, пока еще рано говорить о его объемах, качестве и возможных убытках для хозяйств.
"Крестьянский Сейм" - сельскохозяйственная организация, основанная в 1999 году. В ее состав входят 826 малых и крупных хозяйств со всей Латвии, которые в совокупности обрабатывают более 500 тысяч гектаров сельхозугодий и обеспечивают занятость более 6000 работников.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!