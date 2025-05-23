"Крестьянский Сейм" рассказал, когда в Латвии ожидается урожай ягод

"Интенсивные дожди последних недель значительно повысили влажность. В таких условиях клубнику сложнее поливать и подкармливать, повышается риск заболеваний и гниения ягоды. К сожалению, с этим фермерам приходится считаться. В некоторых хозяйствах в Латвии сезон клубники уже начался - ее уже собирают, но урожайность ниже, чем ожидалось, и созревание запаздывает на одну-две недели. Хочется надеяться, что урожай будет не меньше, а лишь позже", - отметил Дзерве.

Чрезмерная влажность также затрудняет работу фермеров, выращивающих клубнику в открытом грунте - поля сильно переувлажнены, техника не может заехать на них, поэтому уход за растениями и подкормка ограничены. По словам Дзерве, фермерам придется ждать несколько дней, пока поля подсохнут, чтобы возобновить работы в полном объеме.

Руководитель предприятия Very Berry Гундега Саушкина также подчеркивает, что развитие растений существенно задерживается.

"Когда 1 мая мы высадили ягоду в тоннелях, до конца прошлой недели почти ничего не происходило. Только сейчас начала проявляться активность, кое-где зацвела голубика", - сказала Саушкина.

По ее словам, клюква - единственная культура, которая выдерживает нынешнюю избыточную влажность, а под воздействием заморозков "ведет себя разумно", замедляя развитие.

"Малину мы высадили в тоннелях, поэтому заморозки ее не затронули. Но если бы она была в открытом грунте, погодный риск был бы огромен. Мы также обеспокоены опылением ягод - из-за дождя и холода пчелы не летают", - рассказывает Саушкина.

Как "Крестьянский Сейм", так и производители ягод единодушны - урожай ожидается позже. Однако, как подчеркивает Лаздиньш, пока еще рано говорить о его объемах, качестве и возможных убытках для хозяйств.

"Крестьянский Сейм" - сельскохозяйственная организация, основанная в 1999 году. В ее состав входят 826 малых и крупных хозяйств со всей Латвии, которые в совокупности обрабатывают более 500 тысяч гектаров сельхозугодий и обеспечивают занятость более 6000 работников.