ВИДЕО Прощание с "ВИА Гра": вышла последняя песня знаменитой группы

Композицию исполнили последние участницы коллектива - София Тарасова и Ульяна Синецкая, песня уже доступна на популярных музыкальных платформах.

Созданная в 2000 году в Киеве, группа стремительно завоевала популярность и стала одним из главных символов эстрадной музыки начала нулевых. "ВИА Гру" отличали не только песни и клипы, неизменно становившиеся хитами, но и постоянные перемены состава: всего за 25 лет существования через проект прошло более двадцати исполнительниц, среди которых были Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.

Проект официально прекращал работу лишь однажды - в 2012 году, однако спустя короткое время вновь был перезапущен с новыми солистками. После начала войны России против Украины в 2022 году группа перестала выступать и практически исчезла из публичного пространства.

Нынешний финал, по словам Меладзе, - окончательное решение. Продюсер подчеркнул, что это был долгий и важный путь, но он не склонен предаваться ностальгии. Главное, что останется после "ВИА Гры", - ее песни, которые и после закрытия проекта, уверен Меладзе, будут продолжать звучать.