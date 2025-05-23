ВИДЕО Прощание с "ВИА Гра": вышла последняя песня знаменитой группы

Поп-группа "ВИА Гра", на протяжении двух десятилетий остававшаяся одним из самых ярких музыкальных проектов постсоветского пространства, прекращает свое существование. О этом объявил ее бессменный автор и продюсер Константин Меладзе, выпустив прощальный сингл под названием Galileo.
Композицию исполнили последние участницы коллектива - София Тарасова и Ульяна Синецкая, песня уже доступна на популярных музыкальных платформах.
Созданная в 2000 году в Киеве, группа стремительно завоевала популярность и стала одним из главных символов эстрадной музыки начала нулевых. "ВИА Гру" отличали не только песни и клипы, неизменно становившиеся хитами, но и постоянные перемены состава: всего за 25 лет существования через проект прошло более двадцати исполнительниц, среди которых были Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода и Альбина Джанабаева.
Проект официально прекращал работу лишь однажды - в 2012 году, однако спустя короткое время вновь был перезапущен с новыми солистками. После начала войны России против Украины в 2022 году группа перестала выступать и практически исчезла из публичного пространства.
Нынешний финал, по словам Меладзе, - окончательное решение. Продюсер подчеркнул, что это был долгий и важный путь, но он не склонен предаваться ностальгии. Главное, что останется после "ВИА Гры", - ее песни, которые и после закрытия проекта, уверен Меладзе, будут продолжать звучать.
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