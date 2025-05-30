Что будет с зарплатами? Экономисты дают прогноз

Как сообщил агентству LETA экономист Банка Латвии Андрей Мигунов, в первом квартале этого года рост зарплат в Латвии составил 8,3% - столько же, сколько и в предыдущем квартале. При этом в государственном секторе рост зарплат происходил медленнее, чем в частном.
По словам Мигунова, ослабление спроса на рабочую силу, которое негативно повлияло на рост зарплат в конце 2024 года, частично сохранялось и в 2025 году.
Кроме того, предложение рабочей силы увеличилось за счет ранее неактивных соискателей, что также снизило давление на заработные платы. Это небольшое "ослабление" дало работодателям передышку после стремительного роста зарплат в 2023-2024 годах.
Однако с возобновлением экономического роста и постепенным исчерпанием трудовых ресурсов ситуация может измениться - и возможности работников диктовать условия вновь возрастут, подчеркивает Мигунов.
Он добавляет, что на общую динамику заработных плат влияет и введенное с начала 2025 года ограничение на рост зарплат в государственном секторе. Это привело к почти полному выравниванию зарплат в частном и общественном секторах.
Кроме того, рост минимальной зарплаты и налоговая реформа, увеличившая чистые доходы для работников с зарплатой до 4000 евро брутто, также способствуют снижению неравенства между различными группами населения.
"В долгосрочной перспективе предприятия могут обеспечивать такой рост зарплат, который соответствует росту цен и производительности, поэтому увеличение заработной платы может стать более скромным. Тем не менее, реальные доходы работающих продолжают расти, поскольку зарплаты опережают инфляцию - и это особенно важно для получателей низких доходов", - отмечает Мигунов.
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш сообщил, что за год зарплаты выросли на 8,3%, а реальные - то есть после учета инфляции - на 7%.
По его словам, нет признаков того, что латвийские предприятия обескровливают себя, выплачивая чрезмерные зарплаты - вклады в банках продолжают расти. Для большинства экономически активного населения, работающего по найму, именно этот показатель является наиболее важным во всей гамме статистики.
Сравнивая с более длительным периодом, Страутиньш подчеркивает, что реальные зарплаты в этом году на 45% выше, чем десять лет назад.
Экономист Swedbank Оскар Никс Малниекс отметил, что в начале года темпы роста зарплат немного снизились. Средняя брутто-зарплата достигла 1757 евро.
Из-за изменений в налогообложении труда, чистая зарплата росла быстрее, чем брутто - рост составил 10,6%. Малниекс считает, что это хорошая новость, ведь покупательная способность населения продолжает укрепляться, а зарплаты по-прежнему обгоняют инфляцию.
Однако, по его словам, быстрый рост зарплат означает рост издержек для предприятий, что в дальнейшем может отразиться в виде повышения цен. Чтобы избежать спирали зарплаты-инфляция, производительность должна расти быстрее, чем зарплаты.
Ранее правительство обещало ограничить рост фонда заработной платы в государственном секторе в этом году до 2,6%. "Если бы правительство получало оценку, то за этот "предмет" она была бы неудовлетворительной. Хотя все данные пока недоступны, видно, что зарплаты в госсекторе растут куда быстрее, чем было обещано", - комментирует Малниекс.
Он также отметил, что в апреле появлялась информация о том, что некоторые министерства ждут "щедрости" правительства, надеясь на исключения для повышения зарплат.
Также звучали ожидания о повышении зарплат более чем на 20% в различных госпредприятиях - таких как Rail Baltica и подвергшаяся недавней критике от Госконтроля airBaltic. Это может означать еще более быстрый рост зарплат в госсекторе в ближайшие месяцы.
Данные за первый квартал показывают, что рост зарплат оказался стремительным, но рост экономики - слабее, чем ожидалось.
Как ранее сообщалось, в первом квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в Латвии составила 1757 евро, что на 8,3% или 134 евро больше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В частном секторе средняя зарплата выросла на 9,4%, достигнув 1766 евро. В государственном секторе прирост составил 5,8% - до 1753 евро.
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