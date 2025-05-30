Что будет с зарплатами? Экономисты дают прогноз

По словам Мигунова, ослабление спроса на рабочую силу, которое негативно повлияло на рост зарплат в конце 2024 года, частично сохранялось и в 2025 году.

Кроме того, предложение рабочей силы увеличилось за счет ранее неактивных соискателей, что также снизило давление на заработные платы. Это небольшое "ослабление" дало работодателям передышку после стремительного роста зарплат в 2023-2024 годах.

Однако с возобновлением экономического роста и постепенным исчерпанием трудовых ресурсов ситуация может измениться - и возможности работников диктовать условия вновь возрастут, подчеркивает Мигунов.

Он добавляет, что на общую динамику заработных плат влияет и введенное с начала 2025 года ограничение на рост зарплат в государственном секторе. Это привело к почти полному выравниванию зарплат в частном и общественном секторах.

Кроме того, рост минимальной зарплаты и налоговая реформа, увеличившая чистые доходы для работников с зарплатой до 4000 евро брутто, также способствуют снижению неравенства между различными группами населения.