В Латвии увеличилась брутто-зарплата. Где и сколько получают сейчас?

С 1 января 2025 года установленная в стране минимальная зарплата в Латвии увеличилась с 700 до 740 евро, то есть на 5,7%, были изменены ставки подоходного налога с населения, а дифференцированный необлагаемый минимум был заменен фиксированной суммой независимо от уровня дохода, отмечают в статистическом управлении.

Медианная брутто-зарплата за полный рабочий день в первом квартале 2025 года составила 1403 евро. По сравнению с первым кварталом 2024 года она выросла на 110 евро, или на 8,5%. Медианная зарплата после уплаты налогов в первом квартале этого года составила 1076 евро, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На изменение средней зарплаты влияет не только повышение или снижение оплаты труда работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда.

В первом квартале 2025 года средняя месячная зарплата за полный рабочий день превышала общенациональный уровень в следующих отраслях:

финансовая и страховая деятельность - 3222 евро;

информационные и коммуникационные услуги - 2809 евро;

энергетика - 2390 евро;

профессиональные, научные и технические услуги - 2305 евро;

государственное управление - 1997 евро;

добывающая промышленность и разработка карьеров - 1872 евро;

здравоохранение и социальная помощь - 1775 евро.

Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения и общественного питания - 1116 евро до уплаты налогов.

Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день зафиксирована в Рижском регионе - 1943 евро, а самая низкая - в Латгале - 1259 евро. Разница в среднем заработке между Ригой и Латгале составила 35,2%.

Стоимость рабочей силы за один час, включающая как зарплату, так и другие расходы работодателя, связанные с трудовыми ресурсами, за год выросла с 13,5 евро до 14,64 евро, то есть на 8,4%. Это связано с ростом общих затрат на рабочую силу на 5,4% и сокращением отработанных часов на 2,8% в течение года.