В Латвии увеличилась брутто-зарплата. Где и сколько получают сейчас?

Средняя брутто-зарплата в Латвии, то есть зарплата до уплаты налогов, за полный рабочий день в первом квартале 2025 года составила 1757 евро, что на 8,3%, или на 134 евро, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В частном секторе средняя брутто-зарплата в первом квартале 2025 года выросла на 9,4% и достигла 1766 евро, а в государственном секторе - увеличилась на 5,8%, составив 1753 евро.
В секторе общего государственного управления, который включает государственные и муниципальные учреждения, Государственное агентство социального страхования, а также государственные и муниципальные компании, средняя брутто-зарплата в первые три месяца текущего года составила 1679 евро, что на 4,5% больше по сравнению с первым кварталом 2024 года.
В то же время по сравнению с предыдущим кварталом - четвертым кварталом 2024 года - средняя месячная брутто-зарплата увеличилась на 0,7%. При этом в государственном секторе она сократилась на 3,1%, в секторе общего государственного управления - на 4,7%, а в частном секторе наблюдался рост на 2,7%.
Оплата за один отработанный час до уплаты налогов в первом квартале текущего года составила 11,6 евро, что на 8,9% больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Средняя нетто-зарплата - 1305 евро, что составляет 74,3% от брутто-зарплаты, и за год она выросла на 10,6%, опередив как рост потребительских цен, так и повышение зарплат до уплаты налогов. Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 7%.
С 1 января 2025 года установленная в стране минимальная зарплата в Латвии увеличилась с 700 до 740 евро, то есть на 5,7%, были изменены ставки подоходного налога с населения, а дифференцированный необлагаемый минимум был заменен фиксированной суммой независимо от уровня дохода, отмечают в статистическом управлении.
Медианная брутто-зарплата за полный рабочий день в первом квартале 2025 года составила 1403 евро. По сравнению с первым кварталом 2024 года она выросла на 110 евро, или на 8,5%. Медианная зарплата после уплаты налогов в первом квартале этого года составила 1076 евро, что на 12,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На изменение средней зарплаты влияет не только повышение или снижение оплаты труда работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда.
В первом квартале 2025 года средняя месячная зарплата за полный рабочий день превышала общенациональный уровень в следующих отраслях:
- финансовая и страховая деятельность - 3222 евро;
- информационные и коммуникационные услуги - 2809 евро;
- энергетика - 2390 евро;
- профессиональные, научные и технические услуги - 2305 евро;
- государственное управление - 1997 евро;
- добывающая промышленность и разработка карьеров - 1872 евро;
- здравоохранение и социальная помощь - 1775 евро.
Самая низкая средняя зарплата за полный рабочий день была в сфере размещения и общественного питания - 1116 евро до уплаты налогов.
Самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день зафиксирована в Рижском регионе - 1943 евро, а самая низкая - в Латгале - 1259 евро. Разница в среднем заработке между Ригой и Латгале составила 35,2%.
Стоимость рабочей силы за один час, включающая как зарплату, так и другие расходы работодателя, связанные с трудовыми ресурсами, за год выросла с 13,5 евро до 14,64 евро, то есть на 8,4%. Это связано с ростом общих затрат на рабочую силу на 5,4% и сокращением отработанных часов на 2,8% в течение года.
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