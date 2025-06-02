Видео Самое важное о продовольственной корзине низких цен: что это такое и как будет работать

Что такое продовольственная корзина низких цен?

Корзина будет состоять из 10 крупных товарных категорий, включающих также отдельные подгруппы. От каждой группы торговцам предстоит обеспечить наличие товара с самой низкой ценой на данный момент.

"Речь идет не просто о скидках - это регулярно обновляемое предложение, направленное на стимулирование конкуренции и долгосрочное снижение давления цен на продукты", - пояснил Шайцанс.

Как товары будут обозначены в магазинах?

Каждый торговец сам решит, как выделить товары из корзины, но они должны быть легко заметными и понятными покупателям.

"Человек, заходя в магазин, должен сразу понять - вот продукты с самой низкой ценой", - подчеркивает Шайцанс.

Содержание корзины будет меняться циклично, и конкретные товары в каждой категории могут отличаться от недели к неделе или раз в две недели - в зависимости от модели, выбранной продавцом.

Когда корзина станет доступной?