Видео Самое важное о продовольственной корзине низких цен: что это такое и как будет работать

Уже в ближайшие недели в крупнейших торговых сетях Латвии будет внедрена продовольственная корзина низких цен, сообщил заместитель госсекретаря Министерства экономики Эдийс Шайцанс. Цель инициативы - сделать товары первой необходимости более доступными для жителей, одновременно способствуя конкуренции и увеличению доли местной продукции на полках магазинов, сообщает программа "900 секунд".
Что такое продовольственная корзина низких цен?
Корзина будет состоять из 10 крупных товарных категорий, включающих также отдельные подгруппы. От каждой группы торговцам предстоит обеспечить наличие товара с самой низкой ценой на данный момент.
"Речь идет не просто о скидках - это регулярно обновляемое предложение, направленное на стимулирование конкуренции и долгосрочное снижение давления цен на продукты", - пояснил Шайцанс.
Как товары будут обозначены в магазинах?
Каждый торговец сам решит, как выделить товары из корзины, но они должны быть легко заметными и понятными покупателям.
"Человек, заходя в магазин, должен сразу понять - вот продукты с самой низкой ценой", - подчеркивает Шайцанс.
Содержание корзины будет меняться циклично, и конкретные товары в каждой категории могут отличаться от недели к неделе или раз в две недели - в зависимости от модели, выбранной продавцом.
Когда корзина станет доступной?
Министерство экономики прогнозирует, что первые магазины начнут предлагать такую корзину уже в течение нескольких недель, а в крупнейших сетях страны она должна появиться не позднее чем через месяц.
В данный момент торговцы активно готовят предложение - оцениваются поставщики, планируются объемы продукции и разрабатываются системы маркировки.
Что делать, если товары раскуплены?
Министерство подчеркивает, что товаров в магазинах должно быть достаточно.
"Если стороны добросовестно соблюдают меморандум, ситуация, при которой товаров из корзины не будет в наличии, не должна возникнуть", - говорит Шайцанс.
Он признает, что могут быть отдельные исключения, но систематическое несоблюдение подрывает суть меморандума.
Меморандум уже подписали представители, охватывающие более 80% рынка розничной торговли. Это означает, что почти все крупные торговые сети обязались реализовать инициативу. Небольшие продавцы могут не участвовать.
Меморандум не является юридически обязательным документом, поэтому прямые штрафы за его нарушение не предусмотрены. Однако Министерство экономики подчеркивает, что в случае отсутствия добровольного сотрудничества возможны регулирующие меры.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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