Из Соединенного Королевства прибыло 2800 человек, что составляет 20,7%. Из стран СНГ в Латвию въехало почти 3000 человек, или 21,6% от общего числа иммигрантов -это на 17,5% меньше, чем в 2023 году. В частности, из России прибыло 2100 человек, что составляет 15,5% от общего числа иммигрантов.

В прошлом году из Латвии выехало 18 300 человек - это на 3,8%, или на 670 человек, больше, чем в 2023 году. Из них 5056 человек, или 27,6%, были украинские военные беженцы.

В 2024 году 8600 человек, или 47,1% от общего числа эмигрантов, направились в страны Европейского союза - это на 16,3% больше, чем годом ранее. В страны - кандидаты на вступление в ЕС выехало 5200 человек, или 28,2% всех эмигрантов, что на 11,7% меньше, чем в предыдущем году.

Одновременно возросла эмиграция в страны СНГ - в 2024 году в государства СНГ уехали 498 человек, что на 126 человек, или на 33,9%, больше.

Данные Центрального статистического управления также показывают, что среди отдельных направлений больше всего эмигрантов выбрали Германию - 2200 человек.

Сводные данные свидетельствуют, что в начале 2025 года в Латвии проживало почти 17 000 украинских военных беженцев, тогда как на начало 2024 года их было 25 700.

В 2024 году почти 10 000 человек, или 72,9% всех въехавших, составили ремигранты - граждане и неграждане Латвии, а также лица с другим гражданством, родившиеся в Латвии. По сравнению с 2023 годом число ремигрантов сократилось почти на тысячу, а их доля в общем потоке иммигрантов снизилась на 3,3 процентного пункта.

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