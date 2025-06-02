В начале этого года в Латвии проживало 1,857 миллиона человек, что на 1%, или на 18 400, меньше по сравнению с прошлым годом, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Из-за превышения смертности над рождаемостью, то есть в результате отрицательного естественного прироста, численность населения сократилась на 0,7%, или на 13 800 человек. Кроме того, вследствие превышения числа выехавших над числом въехавших, то есть из-за отрицательной миграции, сокращение составило 0,3%, или 4600 человек.
В Центральном статистическом управлении отмечают, что в начале 2025 года 63% жителей Латвии были трудоспособного возраста - от 15 до 64 лет. По сравнению с началом 2024 года это на 0,1 процентного пункта меньше. Доля пожилых людей - лиц в возрасте 65 лет и старше - составила 21,9% от общего числа населения, увеличившись на 0,5 процентного пункта. В то же время 15,1% населения составляли дети, то есть жители в возрасте до 14 лет, и их доля в общей численности населения сократилась на 0,3 процентного пункта.
Средний возраст жителей Латвии составлял 43,5 года - от 42,7 года в Рижском регионе до 45,9 года в Латгале.
В 2024 году в Латвию въехало 13 700 человек - это на 4,8%, или на 694 человека, меньше, чем в 2023 году. Из стран Европейского союза прибыло 3900 человек, что составляет 28,3% от общего числа иммигрантов. Из стран - кандидатов на вступление в ЕС приехало 2900 человек, или 20,9%, из них 2700 - из Украины.
Из Соединенного Королевства прибыло 2800 человек, что составляет 20,7%. Из стран СНГ в Латвию въехало почти 3000 человек, или 21,6% от общего числа иммигрантов -это на 17,5% меньше, чем в 2023 году. В частности, из России прибыло 2100 человек, что составляет 15,5% от общего числа иммигрантов.
В прошлом году из Латвии выехало 18 300 человек - это на 3,8%, или на 670 человек, больше, чем в 2023 году. Из них 5056 человек, или 27,6%, были украинские военные беженцы.
В 2024 году 8600 человек, или 47,1% от общего числа эмигрантов, направились в страны Европейского союза - это на 16,3% больше, чем годом ранее. В страны - кандидаты на вступление в ЕС выехало 5200 человек, или 28,2% всех эмигрантов, что на 11,7% меньше, чем в предыдущем году.
Одновременно возросла эмиграция в страны СНГ - в 2024 году в государства СНГ уехали 498 человек, что на 126 человек, или на 33,9%, больше.
Данные Центрального статистического управления также показывают, что среди отдельных направлений больше всего эмигрантов выбрали Германию - 2200 человек.
Сводные данные свидетельствуют, что в начале 2025 года в Латвии проживало почти 17 000 украинских военных беженцев, тогда как на начало 2024 года их было 25 700.
В 2024 году почти 10 000 человек, или 72,9% всех въехавших, составили ремигранты - граждане и неграждане Латвии, а также лица с другим гражданством, родившиеся в Латвии. По сравнению с 2023 годом число ремигрантов сократилось почти на тысячу, а их доля в общем потоке иммигрантов снизилась на 3,3 процентного пункта.
В прошлом году в Латвии родилось 12 887 детей - это на 1603 ребенка, или на 11,1%, меньше, чем в 2023 году.
Согласно данным ЦСУ, в 2024 году средний возраст матери при рождении первого ребенка составлял 28,1 года, а средний возраст всех рожениц - 30,4 года. В управлении отмечают, что такие же тенденции наблюдаются и в среднем по Европейскому союзу.
Самая высокая доля детей и подростков была зафиксирована в Рижском регионе - 15,7%. В других регионах этот показатель варьировался от 15,4% в Земгале до 12,7% в Латгале. В городах государственного значения доля детей колебалась от 17,1% в Елгаве до 13,6% в Даугавпилсе.
Самым "молодым" по возрастному составу был Марупский край, где 25,2% населения составляли дети до 14 лет. В Краславском и Аугшдаугавском краях этот показатель составлял соответственно 9,8% и 10,9%.
Доля населения трудоспособного возраста (15-64 года) колебалась от 63,3% в Риге до 62,4% в Курземском регионе. В городах государственного значения доля трудоспособного населения составляла от 63,2% в Риге до 61,1% в Огре и Вентспилсе. Самый низкий показатель среди всех самоуправлений был в Валкском крае - 58,7%, а самый высокий - в Резекненском крае - 65,7%.
Среди регионов Латвии наибольшая доля пожилых людей зафиксирована в Латгале - 24,4%, наименьшая - в Рижском регионе - 20,9%. В городах государственного значения самая высокая доля старшего поколения была в Вентспилсе - 24,9% и в Даугавпилсе - 24,8%, самая низкая - в Елгаве - 20,4%. Больше всего людей старше 65 лет проживает в Краславском и Валкском краях -соответственно 27,3% и 26,8%. Самая низкая доля пожилых - в Марупском крае - 10,8%.
В ЦСУ также отмечают, что в прошлом году снизилась смертность - в 2024 году умер 26 661 человек, что на 1370 человек, или на 4,9%, меньше, чем годом ранее, а также на 22,9% меньше по сравнению с 2021 годом, когда скончались 34 600 человек.
В начале 2025 года доля латышей в общей численности населения составляла 63,7% - это на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. В то же время доля других крупнейших национальностей в Латвии снизилась: русских - на 0,2 процентного пункта, а украинцев - на 0,1 процентного пункта.
Среди всех жителей страны 88,6% родились в Латвии, а 11,4% - за рубежом. Данные также свидетельствуют, что 1,1% жителей Латвии родились в странах Европейского союза, 5% - в России, 2,3% - в Украине, 1,8% - в Беларуси. Среди детей в возрасте до 17 лет 95,2% родились в Латвии, по 1,4% - в Великобритании и в Украине, по 0,3% - в Ирландии и России.
Согласно данным, 87,8% жителей Латвии являются гражданами Латвии - это на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля неграждан Латвии составляет 8,9% - на 0,3 процентного пункта меньше, а 3,2% составляют граждане других стран, из которых 28,2% - беженцы от войны в Украине.
В прошлом году в Латвии проживало 1,294 миллиона, или 69,7%, городского населения и 563 000 человек, или 30,3%, сельского населения.
В Рижском регионе проживало 45,6% населения страны. Непосредственно в столице проживало 592 000 человек - это 31,9% от общего числа жителей страны и 45,7% от числа горожан.
В 2024 году в Латгале проживало 239 200 человек - на 1,7%, или на 4200, меньше, чем годом ранее. В Курземе - 274 700, а в Земгале - 221 900 человек, что соответственно на 1,2%, или на 3400 и 2600 человек, меньше. В Видземе проживало 274 000 человек - на 1,1%, или почти на 3000, меньше. В Рижском регионе - 847 200, что на 0,6%, или на 5200, меньше, чем в 2023 году.
Самыми крупными краями по численности населения являются Огрский край - 57 600 жителей и Валмиерский край - 50 600 жителей. Среди краев, не включающих города государственного значения, наибольшее население в Тукумском крае - 43 400, Цесисском крае - 41 300 и Бауском крае - 40 500 человек. Наименьшее число жителей было в Вараклянском крае - 2800 человек и Валкском крае - 7600 человек.
В 2024 году численность населения увеличилась в четырех краях Рижского региона - Марупском, Адажском, Ропажском и Саласпилсском, а также в одном крае Видземского региона - Саулкрастском. Наибольший прирост населения был зафиксирован в Марупском крае - на 1,5%, или на 563 человека.
Положительный естественный прирост был отмечен в Марупском, Ропажском, Кекавском и Адажском краях.
В прошлом году увеличилось население в Юрмале - на 1,3%, или на 680 человек, тогда как во всех остальных городах государственного значения численность населения сократилась: в Вентспилсе - на 1,6%, или на 524 человека, в Екабпилсе - на 1,3%, или на 277, в Риге - на 1,2%, или на 6900, в Даугавпилсе - на 1%, или на 819, в Резекне - на 1%, или на 274, в Лиепае - на 1%, или на 683, в Огре - на 0,9%, или на 214, в Валмиере - на 0,8%, или на 175, и в Елгаве - на 0,7%, или на 387 человек. Во всех этих городах зафиксирован отрицательный естественный прирост. Больше въехавших, чем выехавших, было только в двух городах государственного значения - Юрмале и Резекне.
"С этого года Центральное статистическое управление использует для оценки численности населения Латвии новую, уникальную на уровне Европы методику, основанную на административных данных и так называемых "признаках жизни" человека. Этот подход позволяет точнее определять статус населения в стране без необходимости тратить бюджет на дорогие и трудоемкие классические переписи. Новая методика также значительно снижает административную нагрузку на респондентов и позволяет получать детальные данные ежегодно, а не раз в десять лет", - поясняет руководитель ЦСУ Раймонд Лапиньш.
"Основу метода составляет работа с данными Регистра населения, которые постоянно доступны и регулярно обновляются. Эти данные комбинируются с информацией о действиях человека в различных реестрах - например, в системах здравоохранения, образования, социальной помощи и других административных системах. Такой подход позволяет непрерывно оценивать численность и структуру населения, предоставляя гораздо более точные и актуальные данные, чем предыдущие подходы, основанные на прогнозах или переписях по месту жительства", - резюмирует Лапиньш.
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