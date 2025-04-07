Средняя заработная плата у жителей различных регионов Латвии отличается более чем в три раза. В Марупском крае средняя ежемесячная зарплата "на руки" в 2023 году составила 1779 евро, тогда как в Лаудерской волости - всего 558 евро.
Социальное неравенство наблюдается и между городами: в некоторых из них средний доход опасно близок к порогу риска бедности, тогда как только в Пририжье полтора года назад на счета жителей ежемесячно поступало в среднем около полутора тысяч евро. Где в Латвии находится "тупик" и почему социальный разрыв между жителями страны продолжает увеличивается?
Субате с доходом в 708 евро является самым бедным городом Латвии, но и Даугавпилс не может похвастаться благополучием: полтора года назад средний доход "на руки" составлял 838 евро. Жители Лиепаи в среднем зарабатывали примерно на сто евро больше.
Самый низкий среднемесячный доход был у жителей Лаудерской волости Лудзенского края - всего 558 евро, что почти на 100 евро ниже установленного в 2023 году прожиточного минимума для домохозяйства, состоящего из одного человека, - 641 евро. Средний доход жителей Педедзской волости Алуксненского края также составил 663 евро.
Обе самые бедные волости Латвии - Лаудерская и Педедзская - находятся в непосредственной близости от страны-агрессора России и буквально "вымирают". Однако когда-то эти места были густонаселенными и процветающими.