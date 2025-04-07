Субате с доходом в 708 евро является самым бедным городом Латвии, но и Даугавпилс не может похвастаться благополучием: полтора года назад средний доход "на руки" составлял 838 евро. Жители Лиепаи в среднем зарабатывали примерно на сто евро больше.

Самый низкий среднемесячный доход был у жителей Лаудерской волости Лудзенского края - всего 558 евро, что почти на 100 евро ниже установленного в 2023 году прожиточного минимума для домохозяйства, состоящего из одного человека, - 641 евро. Средний доход жителей Педедзской волости Алуксненского края также составил 663 евро.

Обе самые бедные волости Латвии - Лаудерская и Педедзская - находятся в непосредственной близости от страны-агрессора России и буквально "вымирают". Однако когда-то эти места были густонаселенными и процветающими.