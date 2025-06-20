Служба госбезопасности разъяснила риски поездок в РФ и Беларусь

На границе из телефона могут быть извлечены данные, он может быть заражен шпионским ПО. Безопаснее использовать простой телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого легко избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители данных.

Сотрудники спецслужб могут маскироваться под пограничников или представителей других учреждений, поэтому вербовка может начаться уже на пункте пересечения границы. Важно помнить: даже простая беседа может быть способом получить важную информацию.

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Признаки того, что вы можете иметь дело с представителем спецслужб:

чрезмерно усиленная проверка и допрос;

опрашивает человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы;

задаются вопросы, не входящие в компетенцию пограничников (о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, о помощи беженцам и т. д.);

задаются личные вопросы (о работе, обязанностях, финансах);

предъявляются обвинения с целью склонить к "сотрудничеству" в обмен на освобождение от ответственности;

предлагают номер телефона для контакта при следующем визите в страну.

Если у вас возникли подозрения, что вы имели контакт с представителем спецслужб России или Беларуси, VDD просит сообщить об этом по телефону 67208964 (круглосуточно) или на электронную почту info@vdd.gov.lv. Конфиденциальность гарантируется.