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Служба госбезопасности разъяснила риски поездок в РФ и Беларусь

Граница Латвии с Беларусью

В сезон отпусков и летних каникул Служба госбезопасности (VDD) напоминает жителям Латвии, что поездки в страну-агрессора Россию и ее союзницу Беларусь связаны с высоким риском разведывательной деятельности, вербовки и провокаций, сообщила служба на своем сайте.

Служба обращает внимание, что у латвийских учреждений ограничены возможности оказать помощь своим гражданам, оказавшимся в трудной ситуации на территории России или Беларуси.

VDD установила, что спецслужбы России и Беларуси активно используют возможность допрашивать и вербовать иностранцев на своей территории, где у них широкая свобода действий. Сотрудники спецслужб этих стран не стесняются применять агрессивные и незаконные методы для принуждения к сотрудничеству.

Особо подвержены риску вербовки следующие категории лиц:

  • сотрудники госуправления и самоуправлений;
  • представители правоохранительных органов;
  • лица, имеющие доступ к информации, связанной с Национальными вооруженными силами или силами союзников по НАТО;
  • представители стратегически важных предприятий;
  • лица, оказывающие поддержку Украине.

Также российские спецслужбы считают удобной мишенью латвийцев, которым по роду деятельности или личным причинам необходимо регулярно въезжать в Россию (родственники, друзья, имущество и т. д.), что позволяет оказывать на них давление.

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VDD настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Россию и Беларусь. Если поездка все же необходима, VDD советует не брать с собой мобильный телефон, особенно если в нем хранится рабочая или конфиденциальная информация.

На границе из телефона могут быть извлечены данные, он может быть заражен шпионским ПО. Безопаснее использовать простой телефон с предоплаченной SIM-картой, от которого легко избавиться после поездки. Также не рекомендуется брать с собой ноутбуки, флешки и другие носители данных.

Сотрудники спецслужб могут маскироваться под пограничников или представителей других учреждений, поэтому вербовка может начаться уже на пункте пересечения границы. Важно помнить: даже простая беседа может быть способом получить важную информацию.

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Признаки того, что вы можете иметь дело с представителем спецслужб:

  • чрезмерно усиленная проверка и допрос;
  • опрашивает человек в гражданской одежде, а не в форме пограничной службы;
  • задаются вопросы, не входящие в компетенцию пограничников (о ситуации в Латвии, отношении к событиям в Украине, о помощи беженцам и т. д.);
  • задаются личные вопросы (о работе, обязанностях, финансах);
  • предъявляются обвинения с целью склонить к "сотрудничеству" в обмен на освобождение от ответственности;
  • предлагают номер телефона для контакта при следующем визите в страну.

Если у вас возникли подозрения, что вы имели контакт с представителем спецслужб России или Беларуси, VDD просит сообщить об этом по телефону 67208964 (круглосуточно) или на электронную почту info@vdd.gov.lv. Конфиденциальность гарантируется.

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