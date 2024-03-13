Дезинфекция авто и другие странности при поездке в Беларусь: личный опыт латвийца

Латвийцы продолжают игнорировать предупреждения спецслужб и Министерства иностранных дел Латвии и активно посещают Беларусь. Но кроме опасности, которой подвергают себя жители Латвии, поездка в Беларусь сопряжена с различными бюрократическими нюансами. TVNET+ рассказывает о реальном опыте латвийца, который недавно съездил в Беларусь.