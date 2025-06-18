Аквамариновый дуэт: Кэтрин и Шарлотта оделись в тон на королевский парад

В этом году день рождения короля Карла III и парад Trooping the Colour 14 июня стали не только официальным событием для королевской семьи и всей страны, но и ярким модным моментом. 43-летняя принцесса Уэльская Кэтрин и 10-летняя принцесса Шарлотта прибыли в нарядах, перекликающихся по стилю.
На Кэтрин было яркое аквамариновое платье-пальто от Catherine Walker с подчеркнуто широкими плечами, а Шарлотта выбрала платье чуть более мягкого оттенка того же цвета.
Кэтрин дополнила свой наряд серьгами из бахрейнского жемчуга, которые когда-то принадлежали королеве Елизавете II. Шарлотта надела сентиментальную бриллиантовую брошь в виде подковы, подаренную Елизаветой II - ее прабабушкой. Впервые она надела это украшение в сентябре 2022 года на похороны королевы.
Этот семейный ансамбль из костюмов и украшений - не просто стиль. Он символизировал тесную связь между матерью и дочерью, а также уважение к королевской истории и традициям.
Галерея: Семья принца Уильяма на дне рождения короля Карла III
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