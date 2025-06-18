Аквамариновый дуэт: Кэтрин и Шарлотта оделись в тон на королевский парад

На Кэтрин было яркое аквамариновое платье-пальто от Catherine Walker с подчеркнуто широкими плечами, а Шарлотта выбрала платье чуть более мягкого оттенка того же цвета.

Принцесса Кэтрин с детьми Фото: SIPA/Scanpix

Принцесса Кэтрин с детьми Фото: AP/Scanpix

Кэтрин дополнила свой наряд серьгами из бахрейнского жемчуга, которые когда-то принадлежали королеве Елизавете II. Шарлотта надела сентиментальную бриллиантовую брошь в виде подковы, подаренную Елизаветой II - ее прабабушкой. Впервые она надела это украшение в сентябре 2022 года на похороны королевы.

Принц Уильям, принцесса Кэтрин и их дети Фото: EPA/Scanpix

Этот семейный ансамбль из костюмов и украшений - не просто стиль. Он символизировал тесную связь между матерью и дочерью, а также уважение к королевской истории и традициям.

Принцесса Кэтрин с детьми Фото: SIPA/Scanpix

Принцесса Кэтрин Фото: AP/Scanpix

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