Продолжаются взаимные удары Израиля и Ирана; иранская ракета попала по больнице

Удары были нанесены по целям в Тегеране и других местах Ирана, говорится в заявлении армии, опубликованном около 4 утра.

Ранее Иран выпустил несколько ракет по Израилю.

Вскоре после этого израильская армия призвала жителей Арака и Хондаба в Центральном Иране искать убежище, поскольку военные объекты в этих районах будут подвергаться бомбардировкам.

В этом районе находится иранский тяжеловодный реактор. Тяжелая вода используется для охлаждения ядерных реакторов, но в качестве побочного продукта получается плутоний, который может быть использован для создания ядерного оружия.

Читайте также За рубежом Застрявшая в Израиле группа латвийских журналистов эвакуирована в Литву

По данным иранской правозащитной группы HRANA, базирующейся в США, с начала израильских ударов в Иране погибло 639 человек, в том числе 263 мирных жителя.

В результате ответных ударов Ирана на данный момент погибло 24 израильтянина. Все жертвы - мирные жители.

Иранская ракета попала по крупной больнице на юге Израиля

В четверг иранская ракета попала по крупной больнице на юге Израиля. По словам официальных лиц, "прямое попадание" нанесло значительный ущерб.

В медицинский центре "Сорока" в Беэр-Шеве, который обслуживает около миллиона человек в южной части страны, имеется более 1000 коек, и представитель больницы сообщил, что в результате атаки есть жертвы.

В результате иранского удара также пострадало высотное жилое здание в Тель-Авиве.

Спасательная служба Израиля сообщает, что в результате иранских ударов пострадали не менее 40 человек.

В пятницу Израиль начал военную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю. Обмен ударами продолжается уже седьмой день.