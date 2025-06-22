Должностные лица Ирана подтвердили, что ядерные объекты пострадали, однако отрицают, что возникли какие-либо значительные потери. Эти удары означают эскалацию в происходящей между Ираном и Израилем войной, пишет ВВС. Что известно к данной минуте и как может поступить Иран?
Как уже сообщалось, ВВС США нанесли масштабные авиаудары по трем иранским ядерным объектам в воскресенье вечером - удары были нанесены по ядерным объектам Фордо, Натанз и Исфахан.
Пока не ясно, какой именно ущерб нанесла атака США ядерным объектам, а также есть ли раненые или погибшие.
Иранская организация по атомной энергии заявила, что бомбардировка трех ядерных объектов является "варварским нарушением международного права". Однако и Саудовская Аравия, и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отмечают, что после атаки уровень радиации не повысился.
Как заявил политический заместитель иранской государственной телерадиокомпании Хассан Абедини, Иран уже "некоторое время назад" эвакуировал эти три ядерных объекта. Выступая по государственному телевидению, он сказал, что Иран "не понес существенных убытков, поскольку материалы были вывезены заранее".
Однако как Иран может отреагировать? Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи осудил удар США и заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответ. Арагчи заявил, что Трамп "предал" американцев, которым обещали положить конец участию США в войнах на Ближнем Востоке.
На пресс-конференции Арагчи сказал: "Это шокирующее, серьезное и беспрецедентное нарушение основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права".
Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер указал, что Иран теперь стоит перед выбором между тремя стратегическими вариантами в ответ на нападение США.
Один из сценариев - ничего не делать. Это может защитить Иран от дальнейших ударов США. Он даже может выбрать дипломатический путь и вернуться к переговорам с США, но бездействие также может иметь непреднамеренные последствия, заставив иранский режим выглядеть слабым, особенно после предыдущих предупреждений о страшных последствиях в случае нападения США.
Второй вариант - ответить без лишней задержки. У Ирана все еще есть значительный арсенал баллистических ракет, которые он производил и успешно скрывал в течение многих лет. Поэтому он также мог бы начать "роевые атаки" на военные корабли США, используя беспилотники и быстрые торпедные катера.
Третий, наиболее вероятный вариант, - ответить, но позже. А именно, в более удобное для себя время. Это означает ожидание, пока текущая напряженность спадет, а затем начать внезапную атаку в то время, когда базы США уже не будут находиться в состоянии повышенной готовности. Таким образом, они меньше будут этого ждать.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже охарактеризовал удары США по ядерным объектам Ирана как "опасную эскалацию".
"Растет риск того, что этот конфликт может выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения, региона и мира", - предупредил он.
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