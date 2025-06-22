На пресс-конференции Арагчи сказал: "Это шокирующее, серьезное и беспрецедентное нарушение основополагающих принципов Устава Организации Объединенных Наций и международного права".

Корреспондент BBC по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер указал, что Иран теперь стоит перед выбором между тремя стратегическими вариантами в ответ на нападение США.

Один из сценариев - ничего не делать. Это может защитить Иран от дальнейших ударов США. Он даже может выбрать дипломатический путь и вернуться к переговорам с США, но бездействие также может иметь непреднамеренные последствия, заставив иранский режим выглядеть слабым, особенно после предыдущих предупреждений о страшных последствиях в случае нападения США.

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Второй вариант - ответить без лишней задержки. У Ирана все еще есть значительный арсенал баллистических ракет, которые он производил и успешно скрывал в течение многих лет. Поэтому он также мог бы начать "роевые атаки" на военные корабли США, используя беспилотники и быстрые торпедные катера.

Третий, наиболее вероятный вариант, - ответить, но позже. А именно, в более удобное для себя время. Это означает ожидание, пока текущая напряженность спадет, а затем начать внезапную атаку в то время, когда базы США уже не будут находиться в состоянии повышенной готовности. Таким образом, они меньше будут этого ждать.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже охарактеризовал удары США по ядерным объектам Ирана как "опасную эскалацию".

"Растет риск того, что этот конфликт может выйти из-под контроля, что приведет к катастрофическим последствиям для мирного населения, региона и мира", - предупредил он.