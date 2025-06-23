Получаете доход от интернет-платформ? Новый порядок уплаты PVN для малого бизнеса

В налоговой службе пояснили, что новый порядок позволит упростить администрирование и уплату PVN.

PVN будет уплачиваться только за полученные услуги или приобретенные товары, но не с общего дохода. Однако использование нового порядка является добровольным.

С 1 июля воспользоваться новым облегченным порядком регистрации и администрирования PVN смогут компании и индивидуальные предприниматели, которые соответствуют следующим критериям: общий оборот от поставки товаров и оказания услуг на территории Латвии за календарный год не превышает 50 000 евро, а также они не оказывают услуги плательщикам PVN, зарегистрированным в других странах ЕС.

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Тем компаниям и предпринимателям, которые выберут новый порядок регистрации, в дальнейшем необходимо будет начислять и уплачивать PVN только за услуги, полученные от партнеров из ЕС и третьих стран, и/или за товары, приобретенные на территории ЕС.

Более того, плательщики, зарегистрированные по этому порядку, не будут обязаны подавать стандартные декларации по PVN, но должны будут внести рассчитанный PVN в государственный бюджет, подав уведомление об уплате PVN.

Плательщики, использующие новый порядок, после получения PVN-номера не смогут применять его для сделок, на которые этот режим не распространяется, а также не смогут воспользоваться правом на вычет входного PVN, установленным в нормативных актах.

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VID ожидает, что новый порядок значительно упростит администрирование PVN именно для тех малых предпринимателей и самозанятых лиц, которые в рамках своей деятельности получают электронные услуги от зарубежных интернет-платформ, таких как etsy.com, facebook.com, booking.com, при условии, что они параллельно не совершают сделки, требующие обязательной регистрации в реестре плательщиков PVN в общем порядке.