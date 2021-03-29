Ежегодно в Латвии открываются сотни новых интернет-магазинов. И столько же закрываются – потому что рынок наш, увы, маленький и бедненький. А тем временем на благословенном Западе, на таких площадках, как Amazon и eBay, оборачиваются сотни миллиардов долларов и евро. Торгуют на них и латвийские бизнесмены.

Для абонентов

О том, как выйти на топовые маркетплейсы и раскрутить там успешный бизнес, RUS TVNET поговорил с экспертом по э-коммерции Ланой Беловой, а также с владельцем компании VLADAS SP Гинтом Петрусом и другими участниками рынка.

Маркетплейс – это онлайн платформа для электронной коммерции, где под одной крышей собраны тысячи различных торговцев. Площадка предлагает разнообразные сервисы, позволяющие открыть интернет-магазин и успешно торговать по всему миру. Наиболее известные платформы для розничной торговли – Amazon, eBay, AliExpress, Ozon, Etsy, Wish и т.п. Они дорожат своей репутацией и на корню пресекают любые попытки продать некачественный товар, смошенничать или даже просто проигнорировать претензии покупателя: разработаны строгие правила для торговцев, за нарушение которых можно навсегда вылететь с маркетплейса. А также имеется множество нюансов, из-за незнания которых, многие начинающие э-коммерсанты попадают впросак.