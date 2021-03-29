Ежегодно в Латвии открываются сотни новых интернет-магазинов. И столько же закрываются – потому что рынок наш, увы, маленький и бедненький. А тем временем на благословенном Западе, на таких площадках, как Amazon и eBay, оборачиваются сотни миллиардов долларов и евро. Торгуют на них и латвийские бизнесмены.

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О том, как выйти на топовые маркетплейсы и раскрутить там успешный бизнес, RUS TVNET поговорил с экспертом по э-коммерции Ланой Беловой, а также с владельцем компании VLADAS SP Гинтом Петрусом и другими участниками рынка.

Маркетплейс – это онлайн платформа для электронной коммерции, где под одной крышей собраны тысячи различных торговцев. Площадка предлагает разнообразные сервисы, позволяющие открыть интернет-магазин и успешно торговать по всему миру. Наиболее известные платформы для розничной торговли – Amazon, eBay, AliExpress, Ozon, Etsy, Wish и т.п. Они дорожат своей репутацией и на корню пресекают любые попытки продать некачественный товар, смошенничать или даже просто проигнорировать претензии покупателя: разработаны строгие правила для торговцев, за нарушение которых можно навсегда вылететь с маркетплейса. А также имеется множество нюансов, из-за незнания которых, многие начинающие э-коммерсанты попадают впросак.

Продукция латвийской компании VLADAS SP знакома многим жителям нашей страны. Она продается в сетях MAXIMA, RIMI, MEGO – это свежая зелень и полезные и вкусные сладости: клюква в сахарной пудре и шоколаде. Владелец компании Гинтс Петрус рассказал RUS TVNET, что поначалу достаточно скептически относился к интернет-торговле в принципе, а тем более – на зарубежных площадках. Однако один знакомый, продвинутый в ИТ, рассказал ему о возможностях, которые открывает Amazon. "Поначалу я к этому отнесся очень прохладно, но когда он мне показал цифры – какой оборот у площадки и как быстро она растет, я изменил свое мнение и заинтересовался", - рассказывает предприниматель. Тем более, что давно уже думал о диверсификации бизнеса и развитии новых направлений: "Уже в 2019 году стало очень чувствоваться, что народ в странах Балтии беднеет".