Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении прекращения огня

"Я также недоволен Ираном. Но я действительно буду разозлен, если Израиль отправит ракету сегодня из-за того, что одна ракета была выпущена Ираном, возможно, по ошибке, но она все-таки не приземлилась. Знаете, что у нас есть? По сути, у нас есть две страны, которые так долго и так упорно воюют, что они не знают, что, черт возьми, они делают (What the f*ck there doing). Вы понимаете это?" - заявил Трамп.