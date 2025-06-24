Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении прекращения огня

Президент США Дональд Трамп во вторник обвинил как Иран, так и Израиль в нарушении прекращения огня, сообщает AP.
Отправляясь на саммит НАТО в Гаагу, Трамп сказал журналистам, что он разочарован в том, что обе стороны продолжают атаковать.
"Они [иранцы] это [прекращение огня] не соблюдают, однако и Израиль его не соблюдает, - признал глава Белого дома. - Я недоволен Израилем".
"Я также недоволен Ираном. Но я действительно буду разозлен, если Израиль отправит ракету сегодня из-за того, что одна ракета была выпущена Ираном, возможно, по ошибке, но она все-таки не приземлилась. Знаете, что у нас есть? По сути, у нас есть две страны, которые так долго и так упорно воюют, что они не знают, что, черт возьми, они делают (What the f*ck there doing). Вы понимаете это?" - заявил Трамп.
В то же время Трамп в социальной сети Truth Social сделал пост: "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет крупным нарушением. Верните своих летчиков домой, немедленно".
После этого Трамп опубликовал сообщение о том, что Израиль не собирается атаковать Иран: "Израиль не собирается атаковать Иран. Все самолеты развернутся и направятся домой, одновременно послав дружественный "сигнал" Ирану. Никто не пострадает, режим прекращения огня вступил в силу!"
Однако вскоре СМИ Ирана сообщили о двух взрывах к северу от Тегерана.
Затем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу сообщил, что в ответ на нарушения со стороны Ирана израильские военные уничтожили радиолокационный комплекс вблизи Тегерана.
"После телефонного разговора президента Трампа с премьер-министром Нетаниягу Израиль воздержался от дальнейших ударов", - говорится в заявлении. Отмечается, что Трамп выразил Израилю "огромную признательность" за достижение целей войны и уверенность в стабильности режима прекращения огня, пишет "Медуза".
Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что Иран и Израиль достигли соглашения о "полном и окончательном" прекращении огня.
Трамп сделал это заявление в понедельник около 6 часов вечера (во вторник около 1 часа ночи по латвийскому времени).
Президент США указал, что Иран прекратит огонь первым, а Израиль сделает то же самое через 12 часов. Еще через 24 часа 12-дневная война закончится, заявил хозяин Белого дома.
Иранское государственное телевидение подтвердило во вторник утром, что прекращение огня вступило в силу.
После этого иранские СМИ затем сообщили, что прекращение огня вступило в силу в 7:30 утра по тегеранскому времени (7 утра по латвийскому времени).
Позже во вторник израильское правительство также подтвердило, что оно согласилось на взаимное прекращение огня, предложенное Трампом.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал свой кабинет министров ночью (...), чтобы объявить, что Израиль достиг всех целей операции "Восстающий лев", - говорится в заявлении правительства, в котором добавляется, что как ядерная угроза со стороны Ирана, так и угроза, исходящая от его баллистических ракет, были устранены.
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