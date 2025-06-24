Трамп обвинил Иран и Израиль в нарушении прекращения огня

Отправляясь на саммит НАТО в Гаагу, Трамп сказал журналистам, что он разочарован в том, что обе стороны продолжают атаковать.

"Они [иранцы] это [прекращение огня] не соблюдают, однако и Израиль его не соблюдает, - признал глава Белого дома. - Я недоволен Израилем".

"Я также недоволен Ираном. Но я действительно буду разозлен, если Израиль отправит ракету сегодня из-за того, что одна ракета была выпущена Ираном, возможно, по ошибке, но она все-таки не приземлилась. Знаете, что у нас есть? По сути, у нас есть две страны, которые так долго и так упорно воюют, что они не знают, что, черт возьми, они делают (What the f*ck there doing). Вы понимаете это?" - заявил Трамп.

В то же время Трамп в социальной сети Truth Social сделал пост: "Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет крупным нарушением. Верните своих летчиков домой, немедленно".

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