ЦАХАЛ заявил о нарушении Ираном режима прекращения огня

Трамп объявил о полном прекращении военных операций

Несколькими часами ранее, в ночь на 24 июня, президент США Дональд Трамп объявил о "полном прекращении военных операций" между Израилем и Ираном. Он сообщил, что данный процесс будет происходить поэтапно: Иран должен прекратить атаки на Израиль около 6.00 утра (по среднеевропейскому времени), Израиль последует его примеру через 12 часов. По истечении 24-часового периода, по словам Трампа, война "официально прекратится".

Позже американский президент объявил о вступлении договоренности в силу, после чего премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о согласии его страны с этим предложением. Он проинформировал свой кабинет о том, что Израиль достиг всех своих военных целей, устранив "двойную экзистенциальную угрозу" со стороны Ирана - его ядерную программу и ракетный потенциал. Израильское руководство предупредило, что "отреагирует силой" на любое нарушение договоренности о прекращении огня.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Арагчи опроверг заявление Трампа о достижении договоренности с Израилем о прекращении огня. Вместе с тем он написал в соцсети X, что Иран прекратит удары по Израилю, если и тот остановит свои боевые действия к 4 часам утра 24 июня. Окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, добавил Арагчи.

Удары США по Ирану и ответная атака по американской базе в Катаре

За несколько часов перед объявлением Трампа армия Ирана нанесла удар по базе США Аль-Удейд в Катаре. Американский назвал эту атаку "слабым ответом" на уничтожение Соединенными Штатами ядерных объектов в Иране.

США в ночь на 22 июня вступили в военный конфликт Израиля и Ирана, который начался 13 июня. Американская армия нанесла удары по трем объектам ядерной программы Ирана, после чего Трамп в обращении к нации заявил, что важнейшие иранские объекты по обогащению урана уничтожены.