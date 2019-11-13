История толстого кота Виктора, которого осенью уходящего года не хотели пускать на борт самолёта "Аэрофлот", в соцсетях вызвала небывалый ажиотаж! Логично, ведь таким приключениям усатого-полосатого может позавидовать даже человек.

Кот Виктор прославился после того, как авиакомпания отказалась пускать 10-килограммовое животное в салон самолёта. Тем не менее, хозяину питомца Михаилу Галину удалось проявить смекалку и перехитрить авиакомпанию -

на взвешивании Виктора подменили на более лёгкого кота, а затем поменяли обратно.

После инцидента "Аэрофлот" наказал хозяина кота Михаила Галина, лишив его накопленных миль. Мужчина рассказал, что пользовался услугами "Аэрофлота" более 10 лет и за это время накопил 400 000 бонусных миль.

После этого пользователи соцсетей начали публиковать хештеги в поддержку кота - #БроНеБагаж, #ВикторЛетай и #СвободуТолстымКотам. Примечательно, что за толстого кота Виктора и его хозяина вступился даже депутат Госдумы РФ.

Однако история на этом не закончилась. После того, как кот Виктор стал настоящей звездой соцсетей, команда Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) "Адмирал" пригласила его на тренировку.