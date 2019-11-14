"Я/Мы толстый кот": пользователи соцсетей поддержали хозяина отъевшегося кота

Кота Виктора не пустили в самолет из-за лишних двух килограммов веса, однако его хозяину Михаилу Галину удалось перехитрить авиакомпанию "Аэрофлот". При регистрации на рейс мужчина подменил Виктора на миниатюрную кошечку Фиби.

К счастью, все прошло успешно и Михаил с Виктором в целости и сохранности долетели до Владивостока. Оба они находились в салоне самолета. Однако, это не осталось незамеченным "Аэрофлот" и компания исключила Галина из программы лояльности.

После этого Михаил разместил на своей странице в Facebook пост, в котором он признал, что нарушил правила "Аэрофлота".

"К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы, чтоб им следовать, а не нарушать и под каждым правилом существует основа", - написал Галин.

Мужчина подчеркнул, что не сдал кота в багаж, поскольку боялся за его жизнь.

"Коту было очень плохо на коротком перелёте, я не имел никаких моральных прав отдать его в багаж на 8 часов, с учётом того, что нередки случаи когда животные в багаже погибали", - указал Галин, добавив, что вес Виктора обусловлен породой.

Тут же из-за солидарности с толстым котом пользователи стали публиковать различные мемы, осуждающие "Аэрофлот". Так, например, в сети появились картинки, сделанные в стиле плакатов "Я/Мы Иван Голунов".

А как вам такая интерпретация логотипа "Аэрофлота"?

Люди также активно используют хэштеги #ВикторЛетай и #БроНеБагаж в создании своего творчества.

Между тем Дарья Букина намекнула на то, что "Аэрофлоту" стоит всерьез задуматься о появлении конкурентов.

На случай с котом обратили внимание и российские власти. Так, председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов встал на защиту Виктора, заявив, что считает ограничения по весу ручной клади лукавством.

"Это, во-первых, формализм. Потому, что с перевесом у нас летают все. За перевес в багаже мы платим и самолеты от этого не падают. Это заложено авиакомпаниями. На мой взгляд, измерения по весу - это лукавство. Надо исходить из параметров размера переноски, в которых животное находится.

Иначе мы дойдем до чего: 8 килограммовое животное вы куда-то привезли в путешествие, он набрал 100 граммов. Обратно вы его не вывезете. Что делать в этой ситуации? Это же глупость просто", - указал политик.

Между тем Кремль отказался комментировать историю про толстого кота и "Аэрофлот".

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом и самолетом", - заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле решение компании слишком жестоким.

В свою очередь сам Виктор зря времени не теряет - кот посетил "персональную тренировку" в хоккейном клубе "Адмирал".

Кот Виктор с хозяином ФОТО: facebook.com/KHL.ru

ФОТО: facebook.com/KHL.ru

ФОТО: facebook.com/KHL.ru