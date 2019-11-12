Хозяина толстого кота Виктора лишили бонусов в "Аэрофлоте"

Как пишет Snob.ru, авиакомпания "Аэрофлот", самолетом которой Галин летел из Москвы во Владивосток, исключила мужчину из программы лояльности и лишила его всех накопленных бонусных миль.

В пресс-службе компании заявили, что Михаил нарушил правила перевозки животных.

Отмечается, что авиакомпания провела служебное расследование по публикации мужчины в соцсети Facebook.

В "Аэрофлоте" подчеркнули, что, судя по заметке Галина, он "допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа".

То есть, мужчина не сдал кота в багаж и выпустил его из контейнера на борту самолета.

"Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более восьми килограммов на другое подобное животное, но весом семь килограммов. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения — во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети", — указано в заявлении авиакомпании.

Точное количество миль, которые потерял Галин, в компании не назвали.