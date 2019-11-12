Хозяина толстого кота Виктора лишили бонусов в "Аэрофлоте"
На минувшей неделе Русский TVNET писал про изобретательного хозяина отъевшегося кота. Михаил Галин летел из Риги во Владивосток через Москву со своим котом Виктором, которого сначала не пустили в самолет до конечной точки путешествия. Но хозяину Виктора удалось перехитрить авиакомпанию, однако это не обошлось без последствий.
Как пишет Snob.ru, авиакомпания "Аэрофлот", самолетом которой Галин летел из Москвы во Владивосток, исключила мужчину из программы лояльности и лишила его всех накопленных бонусных миль.
В пресс-службе компании заявили, что Михаил нарушил правила перевозки животных.
Отмечается, что авиакомпания провела служебное расследование по публикации мужчины в соцсети Facebook.
В "Аэрофлоте" подчеркнули, что, судя по заметке Галина, он "допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа".
То есть, мужчина не сдал кота в багаж и выпустил его из контейнера на борту самолета.
"Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более восьми килограммов на другое подобное животное, но весом семь килограммов. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения — во время прохождения процедуры предполетного досмотра пассажир достал из переноски кота крупного размера, внешне схожего с фотографией, сделанной на борту и опубликованной на странице пассажира в соцсети", — указано в заявлении авиакомпании.
Точное количество миль, которые потерял Галин, в компании не назвали.
Однако сам Михаил рассказал Telegram-каналу Baza, что пользовался услугами "Аэрофлота" более 10 лет и за это время накопил 400 000 бонусных миль.