В уходящем году после подачи годовой декларации о доходах за 2018 год, многие обнаружили, что остались должны государству.
Это произошло потому, что в 2018 году в Латвии была реализована налоговая реформа, в результате которой в налоговой политике была введена прогрессивность.
Есть три основных группы населения, которые получили налоговые долги:
- Люди, которые в 2017 году не работали, или у них не было доходов – например, мамы, которые вернулись на работу из отпуска по уходу за ребенком, а также люди, которые недавно начали работать.
- Люди, имеющие несколько источников доходов, например, если они дополнительно к зарплате получают авторское вознаграждение или пенсию.
- Доплачивать налоги пришлось и лицам, сменившим работу, если из-за смены места работы существенно выросли их доходы.