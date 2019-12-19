27 июля на улицы Москвы вышли выразить свое несогласие с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму тысячи человек. Несколько десятков из них были избиты силовиками, полиция задержала более 1300 человек. Но это было лишь началом.

Через два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которыми якобы сопровождалась уличная акция 27 июля.

Также, по мнению следствия, во время несогласованной акции протеста "За честные выборы" имело место насилие в отношении представителей органов правопорядка.

С 2 по 5 сентября московские суды в беспрецедентно быстром режиме начали рассматривать дела и сразу вынесли приговоры шести фигурантам "московского дела".

Все они получили реальные сроки.

Сначала в деле было 15 обвиняемых, однако затем большинству предъявили обвинение только в применении насилия к представителям власти, а "беспорядки" вменили лишь двум фигурантам.

"Московское дело" получило широкий общественный резонанс. О нём писали ведущие российские и мировые СМИ, правозащитные организации. После первых задержаний друзья и родственники фигурантов объединились с волонтёрами и правозащитниками. Были созданы чаты в Telegram для координирования действий, был организован сбор средств на передачи фигурантам и помощь их семьям и родственникам.

Люди выходили на пикеты, представители разных профессий писали открытые письма с требованием прекратить политические преследования.

Мэр Москвы Сергей Собянин называл протестную акцию 27 июля "массовыми беспорядками, заранее спланированными и хорошо подготовленными",

заявив об адекватном применении силы органами правопорядка (которых отдельно поблагодарил) и обвинив участников акции в том, что они сами вынудили применить к ним силу.

Новый глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил: на летних акциях произошли "массовые беспорядки", а в большинстве приговоров по "московскому делу" суды проявили "соразмерность". При этом он отметил, что "брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку".