"Если нас забудут, мы пропадем". Как выносили приговоры обвиняемым по "московскому делу"

"Как таковой боли не было"

На суде у 22-летнего Никиты Чирцова была другая атмосфера, от радости никто не кричал. Поддержать Чирцова пришла и его бабушка, прилетевшая накануне из города Березники, это в Пермском крае.

Днем ранее она давала характеристику в суде на внука, рассказывала, как ради помощи ей он был вынужден бросить университет в Москве. "Бывает, кто-то рождается и попадает под крыло ангела, но у Никиты не так. Много ухабов", - рассказывала она.

Во время приговора бабушка тихо стояла в зале и смотрела на внука. Тот был заперт в стеклянно "аквариуме" и закован в наручники.

Чирцова обвиняли в том, что на митинге 27 июля он толкнул полицейского. При этом полицейский Юрий Михаленок, которого допрашивало суд, сначала заявил, что от толчка Чирцова "как таковой боли не было". Позже, уже на выходе из суда он сказал журналистам, что "в принципе, лишение свободы за это деяние не соответствует степени тяжести".

Совсем иначе Михаленок вел себя во время второго допроса в суде. Он сказал, что "испытал дискомфорт" и добавил, что его можно было бы назвать болью, если бы не форма и обмундирование. "Плюс я человек комплекции достаточно тяжелой, возможно, другой человек на моем месте упал бы вообще в результате этого контакта", - сказал полицейский.

Тем не менее судья, зачитывая приговор, назвала показания потерпевшего последовательными. Насилие же заключалось в том, что Чирцов толкнул Михаленка "двумя руками в область груди и плеча, причинив боль".

Суд учел положительные характеристики Чирцова, в том числе и от бабушки, а также наличие у него бронхиальной астмы. В итоге вместо трех с половиной лет колонии, которые просило для Чирцова обвинение, он получил только год лишения свободы.

Чирцов встретил приговор практически без эмоций. "Никит, держись", - крикнул ему Яшин, который и на этот приговор успел попасть.

Адвокат Чирцова Александр Борков пообещал, что будет ставить вопрос об условно-досрочном освобождении своего подзащитного. Судья постановила зачесть Чирцову в срок приговора более трех месяцев которые он уже провел в СИЗО по формуле день за полтора. Таким образом, если Чирцов, который находится под стражей со 2 сентября, проведет в изоляторе еще 26 дней, то он уже отбудет половину назначенного ему срока и, теоретически, сможет выйти на свободу по УДО.

"Больно видеть, когда несправедливость застает людей врасплох"