Шесть приговоров за четыре дня: в России начали сажать по "московскому делу"

"Московское дело" После несогласованной акции 27 июля с призывом допустить на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о массовых беспорядках. В ходе расследования из него выделили дела о нападениях на полицейских и сотрудников Росгвардии. С части фигурантов обвинения в участии в беспорядках сняли, в отношении других следствие продолжается. "Медуза"

"Медуза" обобщила первых осужденных по этому делу.

Константин Котов, программист, 34 года

Константин Котов ФОТО: TASS/Scanpix

Получил четыре года колонии по статье о неоднократных административных нарушениях на митингах.

В основу обвинения легли материалы о том, что Котов пять раз в течение полугода так или иначе нарушал закон о митингах. Котов не признал вину.

Евгений Коваленко, охранник на железной дороге, 48 лет

Евгений Коваленко ФОТО: Reuters/ScanPix

Получил три с половиной года колонии по обвинению в нападении на полицейского и росгвардейца. По версии следствия, Коваленко толкнул полицейского Евгения Терещенко, а затем бросил мусорный бак в росгвардейца Максима Салиева. Коваленко не признал вину.

Кирилл Жуков, безработный (раньше работал в метро), 28 лет

Кирилл Жуков ФОТО: AFP / Scanpix

Получил три года колонии по обвинению в том, что ударил по шлему росгвардейца. Сам Жуков утверждал, что лишь махнул рукой рядом со шлемом, но суд ему не поверил.

Росгвардеец пожаловался, что лямка шлема больно сдавила ему подбородок, когда он откинул голову назад от руки Жукова. Жуков не признал вину.

Данил Беглец, индивидуальный предприниматель, 25 лет

Получил два года колонии по обвинению в нападении на полицейского — схватил его за руку и потянул. Беглец признал вину и выплатил потерпевшему 10 тысяч рублей.

Иван Подкопаев, техник в библиотеке, 25 лет

Получил три года колонии по обвинению в том, что распылил перцовый газ в сторону полицейских и росгвардейцев. Подкопаев признал вину.

Владислав Синица, менеджер, 30 лет

Владислав Синица ФОТО: VITALIY BELOUSOV / Sputnik