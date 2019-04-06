Меньше Дзюбы, но дороже Бузовой. Сколько зарабатывают российские фигуристки?

В марте состоялся чемпионат мира по фигурному катанию, который проходил в Японии. Именно этим турниром завершился сезон и теперь не составит труда подсчитать, сколько денег заработали фигуристы.
Никого не должно удивлять, что больше всех заработала действующая чемпионка мира россиянка Алина Загитова. Победа на чемпионате мира принесла Загитовой 64 тысячи долларой, а общий заработок 16-летней фигуристки за сезон составил 135 тысяч долларов. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Интересно, что призовые Загитовой за сезон составляют меньше двухнедельной зарплаты самого высокооплачиваемого футболиста сборной России Артёма Дзюбы. Нападающий "Зенита" зарабатывает 154 тысячи долларов за 14 дней.
Одной из главных конкуренток Загитовой в России является Евгения Медведева, но из-за нестабильного сезона и бронзовой медали на чемпионате мира она заработала лишь 33 тысячи долларов.
Третья россиянка - Софья Самодурова, которая является действующей чемпионкой Европы, заработала за сезон 47 тысяч долларов.
Важно помнить о том, что не все эти деньги достанутся фигуристкам. Во-первых, спортсменки будут вынуждены заплатить налог на доход физических лиц (13%), во-вторых, часть денег достанется тренеру и хореографу, а в некоторых случаях свой процент получает и Федерация фигурного катания России, если с ней есть такая договорённость.
Где ещё зарабатывают фигуристы? В ледовых шоу, конечно же. Это один из основных источников заработка фигуристов между стартами. При чём ошибочно считать, что подобным занимаются только фигуристы, которые "вышли на пенсию".
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью COMMANDOS на YouTube заявила, что охотно принимает участие в ледовых шоу в России и за рубежом.
"Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу. За месяц гастролей можно заработать на неплохую машину", - рассказала Туктамышева.
Ещё в 2017 году Илья Авербух рассказывал о том, что платит фигуристам за участие в своих шоу от 100 до 300 тысяч рублей за выход на лёд. При чём фигурист отмечает, что в Европе за те же самые шоу платят в несколько раз больше.
Относительно скромные деньги фигуристы получают и от государства. Например, фигуристки сборной России получают зарплату от Министерства спорта - 120 тысяч рублей в месяц, а также ежемесячную стипендию президента России - 52 тысячи рублей.
После Зимних Олимпийских игр 2018 года Министерство спорта РФ выплатило специальные премии медалистам - 4 млн рублей за золото, 2,5 млн - за серебро и 1,7 млн - за бронзу. Кроме того, Фонд поддержки олимпийцев России подарил призёрам Игр автомобили BMW X4 и BMW X6 (в зависимости от занятого места).
Не сложно догадаться, что главный заработок фигуристок - это всё-таки не призовые, а рекламные контракты. Например, у Медведевой есть действующие контракты с Nike, Pantene Pro-V, Procter & Gamble, Rivaland, Aniplex.
В январе этого года Медведева вместе с Загитовой появились в рекламе японской мобильной игры Puella Magi Madoka Magica Side Story, где российские фигуристки предстали в образе волшебниц.
Хорошие деньги Медведевой приносит и её Instagram, на который подписаны свыше 730 тысяч человек. Представитель Медведевой Леван Матуа в интервью "Бизнес Online" заявил, что рекламный пост в социальной сети фигуристки стоит дороже, чем у Ольги Бузовой.
"Instagram Бузовой - это абсолютная коммерция. Мы себе такого позволить не можем, поэтому удерживаем такую расценку", - сказал Матуа "Бизнес Online".
Очень рада стать послом Rivaland's! Понравились эти напитки🥛 Фотосессия прошла очень весело😁 @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme #お嬢様酵素 I am happy to announce that I am now Rivaland’s presenter! I really liked these drinks so I was surprised! 🥛 The photoshoot was very fun 😁 @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme #お嬢様酵素
Не менее востребована среди рекламодателей и действующая чемпионка мира Алина Загитова, у которой заключены пять контрактов с разными брендами - фигуритска является амбассадором Puma, сотрудничает с японским косметическим брендом Shiseido, японским производителем матрасов Airweave, японской видеоигрой Magia Record и "Сбербанком".
По оценкам ESPN, Загитова в общей сложности за минувший сезон заработала около 2,5 млн долларов. Это второй показатель среди российских спортсменок после Марии Шараповой. Неплохо для 16-летней фигуристки, правда?