Меньше Дзюбы, но дороже Бузовой. Сколько зарабатывают российские фигуристки?

Очень рада стать послом Rivaland's! Понравились эти напитки🥛 Фотосессия прошла очень весело😁 @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme #お嬢様酵素 I am happy to announce that I am now Rivaland’s presenter! I really liked these drinks so I was surprised! 🥛 The photoshoot was very fun 😁 @rivaland_ojyosamakouso #diet #enzyme #お嬢様酵素

