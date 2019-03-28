"Любая медсестра может сидеть за кассой, но не каждый кассир может стать медсестрой"

"С едой и сном — как есть. Бывает, что получается поесть завтрак в пять часов вечера… Выйти в туалет… Ну, понимаете сами, медсестра одна, врачей четыре. Им всем нужна я и мои услуги.

Для всех их пациент — самый главный, и получается так, что четыре врача говорят "Сестричка!".

Врачам приходится решать, кому достанется честь использовать мои навыки первым.

Количество пациентов на одну сестру зависит от сезона, от дня недели. Мне лично больше всего не нравится ночь с воскресенья на понедельник. Тогда народ настрадался, жаждет помощи врачей. И они едут, идут, ползут…", - рассказывает Эдите Лаузе.

Третья часть медсестер работает как минимум в двух местах. За это они получают "на руки" около 950 евро.

Журналисты с Эдите встретили на автовокзале в Риге. На смену в больницу она ездит на междугородних автобусах.

"Я обычно завожу будильник на мобильном телефоне, чтобы выйти на своей остановке. Но бывало, что я так крепко засыпала, что его не слышала.

Если я его не слышу, то я полагаюсь на милых шоферов лиепайского автобуса, которые меня за эти 10 лет уже знают. И тогда они кричат: "Сестричка, выходим!".

Часто медсёстры работают двое суток подряд. Потом сутки отдыхают, и снова на работу.

Эдите Лаузе считает, что оптимально было бы так: сутки отработал, три дня свободных.

"Потому что первые сутки после дежурства — они… ты не полезен для семьи… Тогда только в кровати, наелся и говоришь: "Семья, простите, меня нет..."", - рассказывает 45-летняя Эдите.

Треть медсестер в Латвии старше 56 лет. Из-за нехватки медсестер переносят операции.

Медсестра, которая работает в двух больницах, комментирует ситуацию: "Ничего не изменится, пока не увеличат зарплаты до того уровня, чтобы повышать престиж профессии… Потому что, извините, но любая медсестра может уйти сидеть на кассе в Maxima, но не каждая кассир Maxima, простите, девочки и мальчики, может работать медсестрой.

Это специфика. Надо быть способным почувствовать себя в коже другого, хотеть помочь, должен быть выражен материнский инстинкт, чтобы поддержать, помочь. Должно быть терпение. Нужно не бояться запахов, крови, разных выделений.

Эта работа приносит мне удовлетворение. Несмотря на то, что зарплата такая, какая есть. Я думаю, что в действительности в медицине работают те, кому нравится то, что они делают"...