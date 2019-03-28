Глазной врач в регионе? Подойдите через два месяца

Также в регионах острый дефицит врачей со специализацией, поэтому пациентов нередко направляют в другой город.

"Молодые специалисты приезжают в Цесис, но не остаются тут. Они приходят, по всему чувствую: есть, нашли! А через какое-то время больше нету! Нам необходим врач ухо-горло-нос [ЛОР] – это уже хронически. Нужен и глазной врач – постоянного здесь тоже нет. Они приезжают из столицы, как такие кратковременные специалисты. Не хватает и дерматолога".

Жителей Цесиса, правда, спасает близость других городов – на расстоянии 30 минутной поездки находятся Валмиера и Лимбажи, полтора часа до Риги. Встреченные на приеме у семейного врача Гунты Каугаре пациенты признают, что не один раз приходилось искать помощь врача в других местах, и это не является чем-то невозможным. Можно быстро добраться и на личном авто, и на общественном транспорте. Но мобильность пациентов не спасает от перегрузки врачей, и людям все равно приходится долго ждать, когда придет очередь.

ФОТО: Лоте Лармане

В клинике Цесиса, где оказывают неотложную, стационарную и амбулаторную помощь, сейчас 12 вакансий. Не хватает и медсестер и их помощников, не хватает гинеколога, травматолога, невролога и хирурга.

Руководительница клиники Ингуна Лиепа не скрывает, что регионы за привлечение сотрудников борются отчаянно и предлагают разные бонусы. Например, клиника Цесиса в сотрудничестве с самоуправлением предлагает молодым врачам возможность снимать хорошую квартиру.

Во многих случаях используется финансирование фондов ЕС – так называемые "деньги на переезд", – оказывая финансовую помощь семьям, если сотрудник переезжает из Риги в регион. К тому же зарплаты резидентов, если заключен договор о работе в региональном лечебном заведении после окончания резидентуры, даже на 30% больше уже во время учебы. Но проблемы в поисках сотрудников все равно есть.

Нет и в больших городах

Цесис не является уникальным примером. Центр Re:Baltica обзвонил медицинские учреждения и в других регионах, и почти всюду рассказывали одно и то же.

В Кулдиге, например, вообще нет глазного врача. Несколько раз в месяц специалист приезжает на прием, а больнице нужен был бы свой врач. Самоуправление даже обещает квартиру, но пока что поиски остаются без результата.

Глазного врача ищет и больница в Мадоне. Также она ищет хирурга, специалиста ЛОР, реабилитолога, нарколога, гинеколога, психиатра, интерниста и трех медсестер. Работающие там медики хотели бы выйти на пенсию, но больнице некем их заменить.

Даже в больших городах, например, в Лиепае, не могут найти необходимых специалистов. "На эту большую больницу один нефролог. Это ненормально, и, конечно, есть перегрузки, так как она заботится и о пациентах отделения, и о пациентах гемодиализа, и еще консультирует в других отделениях", – рассказывает руководитель Лиепайской региональной больницы Эдвинс Стрикс.

Правда, в стационаре работу обеспечить больница может, но нередко за счет перегрузок.

Потенциальных сотрудников больница активно ищет всеми возможными способами. Еще 10 лет назад, пытаясь привлечь молодых специалистов, даже были организованы для них специальные чартерные авиарейсы из Риги в Лиепаю. Поэтому Стрикс считает – пока нет оснований надеяться, что очереди станут короче.

"Людям надо было честно сказать, что, добавив медицине эти 200 миллионов евро, очередь за услугами сразу же не исчезнет. Этого не произойдет. Потому что время, когда с этими большими деньгами можно было все спасти, остановить миграцию из страны и переход в частные клиники, – оно упущено. Ну, дали теперь эти деньги, ну некому их платить, некому предоставлять эту оплачиваемую государством [помощь]. Потому что люди уже переутомились", – заключает он.