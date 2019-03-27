"Мама, работа отняла у нас тебя". Крупнейшая проблема медицины - нехватка медсестер

Заработаешь, но будешь трудиться как раб

Соотношение нагрузки и зарплаты является одной из причин, по которой эта профессия непривлекательна. Данные Службы государственных доходов показывают, что при занятости на одном рабочем месте, средние доходы медсестер вместе с доплатами составляют 938 евро до уплаты налогов. На двух работах – в среднем 1464 евро, на трех — 2106 евро.

ФОТО: Лоте Лармане

"Ты сможешь заработать, но будешь трудиться как раб!" – так главное послание системы характеризует директор ухода за пациентами Рижской Восточной больницы (Гайльэзерс) Инесе Будзила, которая сама долгие годы работала медсестрой.

На ее взгляд, зарплата за одну ставку должна быть соответствующей, потому что это непосредственно влияет на качество услуг, которые получают пациенты. К тому же, даже на одном рабочем месте пациентов слишком много – в больницах одной медсестре иногда приходится заботиться о 30 – 40 пациентах в день, — такова оценка Латвийской ассоциации медсестер.

"У наших [Гайльэзерса — ред.] сестер средний возраст – 48 лет. Это значит, что ты отработал уже 20 лет! Ты можешь быть очень хорошим профессионалом, у тебя может отлично голова работать, но физически ты просто больше не выдерживаешь. Он просто иссяк, этот человек", — говорит Будзила, подчеркивая необходимость визии того, как привлечь в профессию молодых медсестер. На существующих условиях молодежь не придет.

"Они хотят работать, но при этом они также говорят: я хочу вечером ходить в театр и я хочу воспитывать своего ребенка!".

Будзила признает – ее собственные дети из-за ее большой нагрузки маму видели редко и их воспитывали "по телефону". "Больно это говорить, но я не боюсь это признать. Когда сын уже стал взрослым, он мне сказал: мама, ты понимаешь, что работа отняла тебя у нас. У тебя всегда была работа, работа, работа". Инесе работала так много, чтобы могла заплатить, например, за кружки, и это она объяснила сыну – не могла отказать, потому что он как ребенок не понял бы, почему у других есть, а у него нету.

"Да, сказал он, тогда бы я этого точно не понял, потому что мне хотелось быть, как другие дети. Но, если я сейчас так подумаю, к черту, может, и не нужны все эти кружки, а чтобы просто было это чувство – мы вместе, что есть мама и папа. А не воспитание по телефону".

После колледжа "исчезают"

В Гайльэзерсе в начале года насчитывалось 100 вакансий медсестер, в так называемых Страдинях – 80. Похожая ситуация и в регионах. Например, в больнице Кулдиги в начале февраля из 30 вакансий свободные 20 были именно места медсестер. По поводу дефицита медсестер волнуются и частные лечебные заведения.