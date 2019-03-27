"Мама, работа отняла у нас тебя". Крупнейшая проблема медицины - нехватка медсестер

"Ты сможешь заработать, но ты будешь трудиться как раб!" Это не цитата из исторического романа, а реальность, в которой живут медсестры в Латвии. С зарплатой, которая примерно в 7 раз меньше, чем средний показатель клуба богатых стран OECD, медсестрам ничего другого не остается, как работать до изнеможения.
"Мне хочется быть способной помочь своей семье, быть способной помочь людям. Быть полезной", – рассказывает Эдите Лаузе, которая профессию медсестры выбрала в возрасте 35 лет. Сейчас ей 45.
Медсестры в возрасте Эдите и старше являются теми, на ком держится система, потому что они – большая часть всех работающих сейчас медсестер. На это указывает статистика, об этом рассказывают в лечебных заведениях. Есть еще одно обстоятельство, которое характеризует не только Эдите, но и большую часть ее коллег. Мы встречаемся с ней на Рижском автовокзале, потому что она направляется с одной работы на другую – она трудоустроена в больницах Валмиеры и Лиепаи.
"Первую декаду месяца, до одиннадцатого числа, я в распоряжении Лиепаи, а потом – в Валмиере", – объясняет Эдите. Большое расстояние – ее личный выбор, а две работы – типичный признак профессиональной занятости всех медсетсер.
В Латвии 8474 медсестер, которые в прошлом году трудились на 11 480 рабочих местах. Каждая третья медсестра выполняет свои профессиональные обязанности, по меньшей мере, на двух работах, свидетельствуют данные Инспекции здравоохранения. И фактически доводит себя до изнеможения, особенно в больницах, где работа чаще всего означает суточное дежурство. Даже если и найдется время поспать, ни на что другое в свободные дни сил у них больше нет.
Правда, Эдите не жалуется. В каждой из больниц она работает неполную ставку, поэтому вместе получается лишь немного больше одной ставки."На благо здоровью надо было бы одну ставку. Но, беря во внимание то, что никто не удовлетворен тем, сколько он зарабатывает… Плюс еще мне нравится работа, которую я делаю… Так что – можно работать", — утверждает Эдите. Прибавку к зарплате в этом году она получила на обеих работах – как обещано.
Около Лиепаи она живет в Рудбаржи, в 60 километрах от города, потому что не может себе позволить снимать жилье в городе, и даже с затратами на автобус, все равно получается дешевле. Правда вот, чтобы успеть на утреннее дежурство к восьми, она выезжает накануне вечером и спит в больнице, так как очень ранних автобусных рейсов просто нет. Домой попасть проще, а за полтора часа в дороге можно вздремнуть. "Спасибо шоферам автобусов, которые меня уже знают. Если засыпаю, крикнут: "Сестренка, что, точно не будете выходить?"".
"Я не могу жаловаться – работа есть. Но, если так смотреть, то я могу быть довольна, пока у меня все здоровы и нет экстра расходов. Потому что скопить ничего не удается, скажу честно", – поясняет Эдите.
В Видземской больнице ставка Эдите 4,70 евро, а в Лиепае – 4,90 евро в час до уплаты налогов. Всего в месяц "на руки" получается примерно 800-900 евро.
Данные OECD демонстрируют еще более страшную пропасть в разнице между доходами медсестер Латвии и других развитых стран – зарплата латвийских медсестер составляла примерно 6000 долларов США в год, тогда как средний показатель OECD в отчете за 2016-й год достиг примерно 45 000 долларов США в год.
Заработаешь, но будешь трудиться как раб
Соотношение нагрузки и зарплаты является одной из причин, по которой эта профессия непривлекательна. Данные Службы государственных доходов показывают, что при занятости на одном рабочем месте, средние доходы медсестер вместе с доплатами составляют 938 евро до уплаты налогов. На двух работах – в среднем 1464 евро, на трех — 2106 евро.
"Ты сможешь заработать, но будешь трудиться как раб!" – так главное послание системы характеризует директор ухода за пациентами Рижской Восточной больницы (Гайльэзерс) Инесе Будзила, которая сама долгие годы работала медсестрой.
На ее взгляд, зарплата за одну ставку должна быть соответствующей, потому что это непосредственно влияет на качество услуг, которые получают пациенты. К тому же, даже на одном рабочем месте пациентов слишком много – в больницах одной медсестре иногда приходится заботиться о 30 – 40 пациентах в день, — такова оценка Латвийской ассоциации медсестер.
"У наших [Гайльэзерса — ред.] сестер средний возраст – 48 лет. Это значит, что ты отработал уже 20 лет! Ты можешь быть очень хорошим профессионалом, у тебя может отлично голова работать, но физически ты просто больше не выдерживаешь. Он просто иссяк, этот человек", — говорит Будзила, подчеркивая необходимость визии того, как привлечь в профессию молодых медсестер. На существующих условиях молодежь не придет.
"Они хотят работать, но при этом они также говорят: я хочу вечером ходить в театр и я хочу воспитывать своего ребенка!".
Будзила признает – ее собственные дети из-за ее большой нагрузки маму видели редко и их воспитывали "по телефону". "Больно это говорить, но я не боюсь это признать. Когда сын уже стал взрослым, он мне сказал: мама, ты понимаешь, что работа отняла тебя у нас. У тебя всегда была работа, работа, работа". Инесе работала так много, чтобы могла заплатить, например, за кружки, и это она объяснила сыну – не могла отказать, потому что он как ребенок не понял бы, почему у других есть, а у него нету.
"Да, сказал он, тогда бы я этого точно не понял, потому что мне хотелось быть, как другие дети. Но, если я сейчас так подумаю, к черту, может, и не нужны все эти кружки, а чтобы просто было это чувство – мы вместе, что есть мама и папа. А не воспитание по телефону".
После колледжа "исчезают"
В Гайльэзерсе в начале года насчитывалось 100 вакансий медсестер, в так называемых Страдинях – 80. Похожая ситуация и в регионах. Например, в больнице Кулдиги в начале февраля из 30 вакансий свободные 20 были именно места медсестер. По поводу дефицита медсестер волнуются и частные лечебные заведения.
Вокруг пяти колледжей, где обучают медсестер, представители больших больниц роятся уже во время обучения потенциальных сотрудников. Но из 240 выпускников только 60 отправляются работать в государственные и муниципальные лечебные заведения.
Большинство только что получивших диплом медсестер выбирает частный сектор, где, не загоняя себя до изнеможения, имеют солидные заработки, например, в сфере косметологии.
Латвийская ассоциация медсестер напоминает, что в обучение медсестер государство вложило деньги – все они получают профессию на бюджетных местах. Поэтому было бы только справедливо, если бы выпускники программ конкретных специальностей, по крайней мере, какое-то время работали в государственной системе здравоохранения. Если нет – деньги за учебу следует вернуть. Но в принятии такого решения еще надо убедить, по крайней мере, два министерства – Минздрав и Министерство образования. "Если честно, мы это делаем уже два года, и без результата. Есть только дискуссии, и все", – признает руководительница ассоциации Дита Райска.
Нет престижа
"Хотелось бы, чтобы и работу медсестры больше оценивали", – признается Эдите Лаузе. То же самое можно услышать и от ее коллег. Возможно, в этом также кроется причина, по которой не происходит смена поколений.
"Леггинсы не брюки, и сестра не человек", – так как-то сказала одна старшая коллега медсестры Гуниты Гедровичи. Гунита своей профессии посвятила более 20 лет.
"Меня в мои 40 лет в первый раз оценили на Мальте, как бы горько это ни было", – описывает она свой трехлетний опыт. "Меня ценили как сестру. Что я кому-то нужна, и я делаю хорошую работу, и мне хорошо платят".
В Латвию она вернулась потому, что дочка хотела учиться в средней школе у себя на родине. Для нее же самой возвращение снова означало карусель нескольких низкооплачиваемых работ. Сейчас Гунита работает в отделении хирургии Гайльезерса и в отделении онкологии в больнице Страдиня. Разные сферы, по ее словам, – это хорошо, можно проветрить голову.