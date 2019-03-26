Острый дефицит медиков. Кто будет нас лечить?

Если вам вдруг выпадет роль пациента, то может случиться так, что ваш врач работает уже 35-й час подряд, или же у медсестры, ухаживающей за больными, подходит к концу второе подряд суточное дежурство. Так много они работают не только ради большей зарплаты. Причина тому совсем простая – нехватка медиков. Если бы они перестали работать так много, меньше стало бы консультаций, операций и остановились бы многие другие процессы.

Министерство здравоохранения прогнозирует, что в 2025-м году в Латвии будет не хватать примерно 3000 медсестер и почти 1000 врачей, предоставляющих оплачиваемые государством медицинские услуги.

Таким образом и обещания новой главы Министерства здравоохранения Илзе Винькеле (Для развития/За!) продолжать сокращать очереди, что по существу означает больше услуг, практически уже не выполнимы. Даже, если было бы больше денег.

Запущенная болезнь

О том, что врачи и медсестры стареют, а пополнение молодыми работниками не происходят, в сфере медицины били тревогу уже, по крайней мере, лет 15 назад. Газетные заголовки того времени актуальны и для сегодняшних новостей.

ФОТО: Лоте Лармане

ФОТО: Re:baltica

ФОТО: Re:baltica

Число недостающих врачей и медсестер может быть еще большим, так как нет гарантий, что все те, кто выучатся на врача, останутся работать в Латвии. Хотя тенденция миграции медиков за границу и приостановилась, однако это до сих пор происходит. Главным образом уезжают врачи, приехавшие учиться из других стран. Но покидают Латвию и местные, к тому же именно молодые. Возраст примерно половины из 75 уехавших в прошлом году латвийских врачей меньше 30 лет.

ФОТО: Лоте Лармане

Уже некоторое время в лечебных заведениях очереди за оплачиваемыми государством медицинскими услугами растут потому, что нет врачей, а не потому, что нет денег.

ФОТО: Графика: Лоте Лармане, Re:Baltica

* Ожидание очереди к специалистам из-за их нехватки превышало 30 дней и на это указали более 50 % предоставляющих услуги. Источник: НСЗ и Минздрав

Отчет Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) за 2016-й год о системе здравоохранения Латвии свидетельствует, что в общем число врачей в нашей стране близко к средним показателям стран OECD. В Латвии на 1000 жителей – 3,1 практикующих врача, OECD в среднем — 3,2. Но проблема Латвии — именно удельных вес врачей предпенсионного и пенсионного возраста и нехватка врачей отдельных специальностей.

В свою очередь проблема нехватки медсестер в Латвии – катастрофическая. В нашей стране на 1000 жителей приходится 4,9 медсестер, тогда как средний показатель OECD – 9,1. Что создает и низкий показатель соотношения количества врачей и медсестер — 1,5; средний показатель OECD – 2,8. Это означает, что у медсестер в Латвии больше нагрузка потому, что они ухаживают за большим количеством пациентов, чем в среднем в странах OECD, в то же время у медсестер в Латвии одна из самых низких зарплат среди стран OECD.