В Сети появилось видео, как Макгрегор разбивает телефон фаната

Инцидент произошёл в марте во Флориде. Макгрегор со свитой проходил мимо отеля Fontainebleau и ему не понравилось, что один из фанатов снимал его на камеру. Ирландец вырвал телефон из рук и принялся ногами уничтожать устройство.После этого Макгрегор спокойно ушёл.

На следующий день Макгрегор был арестован. Ирландец был доставлен в полицейский участок, а после дачи показаний его отпустили под залог в 12 500 долларов.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, где отчётливо видно, что на самом деле произошло той ночью.

NEW VIDEO: Conor McGregor smashes fan’s phone outside Fontainebleau Miami Beach hotel, charged with robbery by sudden snatching and criminal mischief https://t.co/aGT4ampcLj pic.twitter.com/cRjH3gLZMM — Billy Corben (@BillyCorben) April 10, 2019

Пострадавший обратился в полицию и потребовал компенсацию в размере 15 тысяч долларов, но позже отказался от своего заявления. Почему так произошло - не сообщается.