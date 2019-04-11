На Филиппинах откопали кости и зубы людей неизвестного вида

Эти гоминины с небольшим телом, названные Homo luzonensis (по названию острова), жили на Лусоне в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Они сочетали в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo. Идентифицировать останки удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам - окаменелым костям пальцев ног и рук, а также бедренной кости, сообщает журнал Nature.

Находки были сделаны группой археологов под руководством Арманда Сальвадора Михареса из Национального музея в Маниле и палеоантрополога Флорана Детруа из Музея человека в Париже. Михарес обнаружил пещеру Кальяо, которая находится примерно в 25 км к северо-востоку от города Тугегарао, еще в 2003 году, и там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет.

Но глубже, чем на метр с небольшим, археологи тогда не погрузились. Ученые считали, что вести раскопки на большой глубине не имеет смысла, так как древним людям было сложно добраться до Лусона, который никогда не был связан с материком сухопутными мостами.

Однако в 2004 году все изменилось. Исследователи нашли Homo floresiensis - миниатюрного гоминина, который обитал на индонезийском острове Флорес до 50 000 лет назад. Этих найденных маленьких людей назвали хоббитами в честь персонажей книг Дж. Р. Р. Толкиена.

И вот тогда вдохновленный этой находкой Михарес вернулся в пещеру Кальяо, чтобы вновь начать раскопки, но уже на большей глубине.

Вначале команда археологов на глубине 2,5 метров нашла почти полную кость стопы, похожую на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет. В 2011 году удалось откопать другие окаменелости. К 2015 году у исследователей уже были останки, принадлежащие трем разным людям.

Как пишет РГ, небольшие размеры и относительно простые формы зубов напоминали более современных представителей рода Homo, но вместе с тем один верхний премоляр (малый коренной зуб) имел три корня, эта особенность встречается менее чем у трех процентов современных людей. При этом кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.

New hominin species, Homo luzonensis, that lived 50,000 - 67,000 years ago unearthed in Callao Cave, Cagayan, Philippines. (Photo by Florent DETROIT / Florent DETROIT / AFP / MANILA BULLETIN)



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"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - говорится в статье Nature.

Находки последних десятилетий указывают на то, что эволюция шла разными путями, группы гоминид по всему миру адаптировались к новым условиям. Современные люди были не одиноки - одновременно с ними существовали и другие виды, причем не менее развитые интеллектуально.