На Филиппинах откопали кости и зубы людей неизвестного вида
В пещере Кальяо на филиппинском острове Лусон, где 15 лет назад нашли останки неизвестных "хоббитов", найдены останки древних людей, которые принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Эти гоминины с небольшим телом, названные Homo luzonensis (по названию острова), жили на Лусоне в период между 50 и 67 тысячами лет назад. Они сочетали в себе черты как более ранних, так и более поздних представителей рода Homo. Идентифицировать останки удалось по семи зубам и шести мелким фрагментам - окаменелым костям пальцев ног и рук, а также бедренной кости, сообщает журнал Nature.
Находки были сделаны группой археологов под руководством Арманда Сальвадора Михареса из Национального музея в Маниле и палеоантрополога Флорана Детруа из Музея человека в Париже. Михарес обнаружил пещеру Кальяо, которая находится примерно в 25 км к северо-востоку от города Тугегарао, еще в 2003 году, и там нашлись свидетельства человеческой деятельности возрастом около 25 тысяч лет.
Но глубже, чем на метр с небольшим, археологи тогда не погрузились. Ученые считали, что вести раскопки на большой глубине не имеет смысла, так как древним людям было сложно добраться до Лусона, который никогда не был связан с материком сухопутными мостами.
Однако в 2004 году все изменилось. Исследователи нашли Homo floresiensis - миниатюрного гоминина, который обитал на индонезийском острове Флорес до 50 000 лет назад. Этих найденных маленьких людей назвали хоббитами в честь персонажей книг Дж. Р. Р. Толкиена.
И вот тогда вдохновленный этой находкой Михарес вернулся в пещеру Кальяо, чтобы вновь начать раскопки, но уже на большей глубине.
Вначале команда археологов на глубине 2,5 метров нашла почти полную кость стопы, похожую на человеческую. Ее возраст оценили в 67 тысяч лет. В 2011 году удалось откопать другие окаменелости. К 2015 году у исследователей уже были останки, принадлежащие трем разным людям.
Как пишет РГ, небольшие размеры и относительно простые формы зубов напоминали более современных представителей рода Homo, но вместе с тем один верхний премоляр (малый коренной зуб) имел три корня, эта особенность встречается менее чем у трех процентов современных людей. При этом кость ноги напоминала больше древних австралопитеков, живших в Африке около трех миллионов лет назад. К сожалению, извлечь ДНК из окаменелостей не удалось.
New hominin species, Homo luzonensis, that lived 50,000 - 67,000 years ago unearthed in Callao Cave, Cagayan, Philippines. (Photo by Florent DETROIT / Florent DETROIT / AFP / MANILA BULLETIN)— Manila Bulletin News (@manilabulletin) April 11, 2019
READ: https://t.co/ARC9JaYPyW pic.twitter.com/18AAeuFiMM
"Открытие Homo luzonensis подчеркивает сложный характер эволюции... и свидетельствует о разнообразии рода людей за пределами Африки, в частности на островах Юго-Восточной Азии в эпоху плейстоцена", - говорится в статье Nature.
Находки последних десятилетий указывают на то, что эволюция шла разными путями, группы гоминид по всему миру адаптировались к новым условиям. Современные люди были не одиноки - одновременно с ними существовали и другие виды, причем не менее развитые интеллектуально.
New species of ancient human discovered in Philippines cave. Homo luzonensis fossils found in Luzon island cave, dating back up to 67,00 years. This is its ‘hobbit’ skull compared with a modern human skull https://t.co/R4VvdZfPyx pic.twitter.com/RFu17ANzG2— Massimo (@Rainmaker1973) April 10, 2019