​Это братья - близнецы Артём и Денис Савдоны, сейчас им 22 года. Относительно недавно они дебютировали в профессиональном боксе, проведя несколько боев в родной Латвии, а на данный момент молодые спортсмены отправились в солнечный Лос-Анджелес (США, штат Калифорния), чтобы доказать свой талант элите бокса. Их уже заметили влиятельные люди из мира бокса!

Первые шаги в профессиональном боксе и путь в Лос-Анджелес

TVNET созвонился с братьями 29 марта около полуночи по латвийскому времени, на тот момент в Лос-Анджелесе было около 15:00. Шёл третий день с момента их прилёта в США.

Как это часто бывает с близнецами, братья внешне очень похожи. К счастью, окружающим теперь отличить их несложно - Артём отрастил бороду. Кстати, он на полторы минуты старше Дениса.

Братья дебютировали в профессиональном боксе в 2017-ом году. Артём провёл четыре боя, Денис - три. Во всех дуэлях братья одержали победы, к тому же некоторыми их противниками были намного более опытные боксёры.

Артём одолел двух противников, которые провели более 40 боев и одержали по меньшей мере 20 побед, в свою очередь Денис превзошёл двух боксеров, в карьере которых по меньшей мере 20 боев и более десяти побед.

"Мы пробыли в Лос-Анджелесе пять недель и в прошлом году. Мы были уверены, что еще вернёмся, но не знали, когда. Думали, что поедем летом, но получилось приехать раньше", - рассказал Артём.

Братья благодарны LNK Boxing, так как с помощью именно этой организации им удалось сделать первые шаги в профессиональном боксе.

Сейчас Артём и Денис приняли новый вызов, так как в Латвии больше не видели возможностей для роста.

"Большое спасибо LNK Boxing. С их помощью мы дебютировали в профессиональном боксе. Старт с ними получился хорошим", - признал Денис.

"В Латвии нам не предлагали боёв, стала пропадать мотивация продолжать тренироваться. Возникла такая возможность, и мы долго не раздумывали.

Обязательства перед прежними менеджерами уладили без проблем – расстались друзьями", - продолжил Артём.

"Мы не видим возможностей в Латвии достигнуть наших целей так, как это возможно в Америке. Здесь совсем другая мотивация и намного больше возможностей. Вокруг влиятельные люди", - добавил Денис.

Братья уже в прошлом году тренировались в Лос-Анджелесе под крылом бывшего российского боксёра Романа Кармазина. Он в 2005-ом году в Лас-Вегасе (США) завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF во втором полусреднем весе (до 69,9 кг).

На данный момент 46-летний Кармазин в карьере профессионального боксёра одержал 40 побед (26 нокаутом), потерпел 5 поражений и 2 ничьи. Ему принадлежал чемпионский пояс IBF неполный год.

Артём связался с Кармазиным, тот согласился принять братьев у себя дома в Лос-Анджелесе.

"Всё началось с того, что я в прошлом году был в Польше, где спарринговал с Кшиштофом Гловацки (следующий противник Майриса Бриедиса). Там я познакомился с одним украинским боксёром из категории тяжелого веса. Два года назад он также тренировался в Лос-Анджелесе. Он очень вдохновил. Я вернулся в Латвию с убеждением, что тоже хочу туда попасть", - вспоминает Артём.

"У меня в друзьях в социальной сети Facebook Роман был уже давно. Связался, он дружелюбно ответил. Он живёт в доме и выделил нам комнату, не требуя за это большой платы. Приехали, и он начал нас тренировать", - рассказал Артём.

Цели братьев на ближайшие месяцы - усердно тренироваться, показать себя менеджерам, заключить договор с компанией промоутеров, а также впервые провести бои в карьере за пределами Латвии.

"Хотелось бы через два с половиной - три месяца провести бой. Здесь мы можем находиться полгода, за это время мы хотим подписать договор с промоутерами. Спаррингуя на тренировках, постараемся себя показать. Если к нам будет интерес и последуют какие-нибудь предложения, рассмотрим их и решим, что нам подходит", - рассказывает Артём.

Билеты на самолёт в Лос-Анджелес братьям оплатил родившийся в Литве менеджер по боксу Эгис Климас, который работает с несколькими боксёрами с Украины, в том числе с главными звёздами этой страны – всемирно известными Александром Усиком и Василием Ломаченко.

"Он оплатил перелёт, а также поможет нам на месте со спаррингами и тренировками. Две недели мы будем акклиматизироваться, чтобы войти в ритм, потом начнём серьезно подготавливаться. Нам сделают лицензии боксёров, чтобы мы могли боксировать здесь. В спаррингах необходимо показать себя, только так мы сможем понравиться промоутерам, чтобы они захотели сотрудничать.

Роман знает, как всё происходит, у него здесь много знакомых, его здесь очень уважают", - говорит Артём.

Усик и Ломаченко тренируются в Окснарде (Oxnard). Это в двух часах езды от Лос-Анджелеса. На их тренировочной базе будет работать и российский боксер Сергей Ковалёв, которого также представляет уже упомянутый менеджер Климас.

На данный момент 36-летний Ковалёв в феврале завоевал пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг). Раньше он также обладал чемпионскими поясами по версии WBA и IBF.

"Мы обязательно будем спарринговать с Сергеем Ковалёвым. Климас представляет и чемпиона мира, украинского боксёра Александра Гвоздика (пояс WBC в полутяжелом весе), у которого на 30-е марта намечен бой (победил), но с ним уже не успеем спарринговать", - рассказал Артём.

Свои первые бои в карьере Артём провёл в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но сейчас он перейдет в категорию более низкого веса – полутяжелого (до 79,4 кг). Денис тоже перейдет в более лёгкую весовую категорию – из 79,4 кг во второй средний вес (76,2 кг).

"Ломаченко проведёт бой 12 апреля в арене Staples Center в Лос-Анджелесе. У нас будет возможность посетить этот бой. Сможем посмотреть большое бойцовское шоу, прочувствовать атмосферу" [на момент выхода этого материала украинец одержал уверенную победу нокаутом в четвёртом раунде и защитил чемпионские пояса WBA и WBO - прим.ред.].

В арене Staples Center домашние игры проводят также клубы НБА из Лос-Анджелеса - "Лейкерс" и "Клипперс", а также команда НХЛ "Лос-Анджелес Кингз".

На тренировках братья пока уделяют внимание физической подготовке, тренируясь раз день в среднем режиме. 8-го апреля они начнут готовиться уже серьёзней, тренируясь дважды в день.

"На данный момент сложно судить о потенциальных противниках. Никто здесь о нас еще ничего не знает. Только то, что Роман рассказывал о нас. Он видит для нас большой потенциал. Он считает, что у нас есть все шансы стать чемпионами", - сказал Артём.

Братья надеются, что в течение полугода им удастся провести в США два, а в лучшем случае три боя.

"Надеемся, что будет хорошее предложение и получится подписать договор с промоутерами. Тогда будет необходимо делать рабочие визы. Тогда сможем не возвращаться спустя полгода, а остаться здесь подольше", - рассказал Артём.

На тренировках - спарринги против чемпионов мира

Братья за свою недолгую карьеру выходили на ринг и противостояли бывшим чемпионам мира. Оба спарринговали с Майрисом Бриедисом (титул WBC) и российским боксёром Денисом Лебедевым, которому в своё время принадлежали пояса чемпиона мира по версиям WBA и IBF.

Артём несколько раз проводил тренировки в Польше, где спарринговал не только со следующим противником Бриедиса Гловацки (бывший чемпион мира по версии WBO), но и с Кшиштофом Влодарчиком, который в своё время завоевал чемпионские титулы по версиям WBC и IBF.

"Я спарринговал с Влодарчиком, который пять лет был чемпионом мира. В Польше на спаррингах в общей сложности я был четыре раза – два у Гловацки и два у Влодарчика. С Майрисом я тоже спарринговал, последний раз полтора или два года назад", - рассказал Артём. "Я спарринговал с Лебедевым и Майрисом, но с чемпионами своей весовой категории мне еще не довелось встретиться", - добавил Денис.

"Четыре боя я провёл в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), но мой вес не меняется уже три года. Я слишком лёгкий для этой весовой категории, у меня нет такой мощи. В США мне сказали, что необходимо переходить в более лёгкую весовую категорию. И в тренировочном лагере в Лондоне нам с братом сказали, что необходимо переходить в более низкий вес. Мы долго не хотели этого, но поняли, что это правильный выбор", - рассказал Артём.

"Майрису однозначно в следующем бою придётся сложно. Я был на спаррингах, когда Гловацки готовился к бою с Максимом Власовым. Мне казалось, что Гловацки по очкам не может победить. Я даже был в шоке от того, что он выиграл по очкам. Но он показал очень хороший бой.

Он боксёр с характером, очень человечный и приятный", - продолжил Артём.

Спасибо семье и первому тренеру за поддержку

Братья приблизительно за месяц уладили формальности для того, чтобы отправиться в США. Оба признают, что было нелегко оставить семью.

"Выбор был непростым. Нелегко оставить семью и девушек, но они очень понимающие и поддерживающие", - рассказал Артём.

"Большое спасибо родителям - маме и папе. Он нас затащил в спорт. Мама всегда нас поддерживала, несмотря ни на что".

Братья выросли в Тукумсе. Боксом начали заниматься 10 лет назад, ездили на тренировки в Юрмалу к тренеру Михаилу Макееву. Позднее братья учились в Булдурской садоводческой средней школе и жили в общежитии, а после окончания школы переехали жить в Ригу.

"Тренер Михаил нам как второй отец. Без его помощи нас бы здесь не было. Он в течение нашей карьеры за 10 лет привлёк много спонсоров", - подчеркнул Артём.

"Тренер вложил в нас основы бокса. Мы очень благодарны ему за вклад в наше развитие", - добавил Денис.