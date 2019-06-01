Кто выиграет Лигу чемпионов? Финал уже сегодня!

В финале Лиги чемпионов, также как и в решающем матче Лиги Европы, сыграют два английских клуба. На поле нового стадиона мадридского "Атлетико" выйдут лондонский "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Это второй английский финал в истории Лиги чемпионов. Первый состоялся в 2008 году в Москве, когда "Манчестер Юнайтед" в послематчевой серии пенальти обыграл "Челси".

"Ливерпуль" является пятикратным обладателем трофея и выходит в финал второй год подряд. "Тоттенхэм", в свою очередь, сыграет в финале впервые. Для наставника "красных" Юргена Клоппа этот финал Лиги чемпионов станет третьим в карьере. Ранее немецкий специалист выводил в финал дортмундскую "Боруссию" (2013) и "Ливерпуль" (2018) - оба раза его команды уступали.

Юрген Клопп ФОТО: Reuters/ScanPix

"У нас в Германии есть поговорка: все лучшие вещи получаются с третьего раза. В "Майнце" нам дважды не удавалось выйти в высший дивизион, но мы сделали это в третьем сезоне. Мы надеемся, что это повторится и в Лиге Чемпионов", - сказал Клопп.

Обе команды оказались в финале благодаря невероятным камбэкам в 1/2 финала. "Ливерпуль", уступив на выезде "Барселоне" (3:0), сотворил практически невозможное и на своём поле добился победы со счётом 4:0. "Тоттенхэм" на своём поле минимально уступил амстердамскому "Аяксу" (0:1), но в гостях победил благодаря хет-трику Лукаса Моуры (3:2) и вышел в финал благодаря правилам о голах на выезде.

Нет смысла заглядывать в статистику и изучать очные встречи "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", так как команды играют в одном чемпионате и встречаются между собой постоянно. Скажем только, что в минувшем сезоне Английской Премьер Лиги (АПЛ) "Ливерпуль" дважды был сильнее и добился победы с одинаковым счётом - 2:1.

Футболисты "Ливерпуля" ФОТО: EDDIE KEOGH/REUTERS

Ещё один любопытный статистический факт - "Ливерпуль" в 14 последних встречах с "Тоттенхэмом" уступил лишь раз при девяти победах.

Фаворитом матча безусловно считаются футболисты в красных футболках. На их стороне не только статистика, но и букмекеры. Коэффициент на победу "Ливерпуля" в основное время составляет 1.96, на успех "шпор" - 4.00.

"Ливерпуль" в минувшем сезоне чемпионата Англии установил своеобразный рекорд. Впервые в истории АПЛ команда, проигравшая за сезон всего один матч, не стала чемпионом. В этом году трофей достался "Манчестер Сити". Безусловно, это не может не злить подопечныех Клоппа, которые в случае поражения в финале Лиги чемпионов и вовсе останутся без единого кубка в сезоне. Это при том, что команда проводит невероятный сезон и демонстрирует классный футбол.

Мотивация победить есть и у "Тоттенхэма". Команда может стать 23-м победителем Лиги чемпионов и первым новым обладателем трофея с 2012 года, когда победил "Челси". В отношении "шпор" может сработать один фактор - если не сейчас, то когда? Вряд ли команде Маурисио Почеттино удастся повторить это достижение в ближайшие годы.

Гарри Кейн ФОТО: Reuters/ScanPix

В пользу лондонской команды говорит и то, что в состав вернулись Ян Вертонген, Давинсон Санчес и Гарри Кейн. В случае с Кейном - это действительно важно. Даже если англичанин не будет готов на все 90 минут, то его выход на поле может стать серьёзным психологическим фактором. Лидер есть лидер.

Пожалуй, найти ещё аргументы в пользу "Тоттенхэма" не получится. Подопечные Юргена Клоппа объективно превосходят соперника и если они проведут матч "на своём уровне", то наверняка победят.