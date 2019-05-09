Передача: Rīgas satiksme и Rīgas ūdens платили Riga.lv за обеспечение публичности

Главная цель Riga.lv, существующего уже более пяти лет — сообщать обществу о происходящем в самоуправлении, а также в обществах капитала.

Однако каналу LTV стало известно, что некоторые общества капитала платили дополнительно за обеспечение публичности.

"Это не моя ответственность, спрашивайте [бывшего многолетнего председателя правления Rīgas satiksme Леона] господина Бемхенса. Если я правильно понимаю, о каком договоре вы говорите, срок этого договора закончился в 2017 году. И никакие платежи с тех пор не делали. Если не ошибаюсь, там примерно 37 тысяч евро перечислили", — рассказал временный глава правления Rīgas satiksme Эрнест Саулитис.

Rīgas ūdens является ещё одним обществом капитала, которое платило Riga.lv за обеспечение публичности. Пресс-секретарь Rīgas ūdens сначала допускал возможность интервью, однако позже отказался комментировать ситуацию. Руководитель Riga.lv Андрис Коношонокс тоже отказался от комментариев.

Пресс-секретарь Riga.lv Александр Шунин, одновременно являющийся главой Отдела маркетинга Рижского рынка, сообщил о том, что есть два договора на три года. С Rīgas satiksme — на 150 тысяч евро, с Rīgas ūdens — на 45 тысяч евро. Выплачена была только часть оговоренной суммы. Действие одного договора прекращено, и то же самое якобы сделано с другим договором, так как в Riga.lv поменяли свою точку зрения и признали, что это не было правильно.

На вопрос журналистов о том, почему правление с самого начала не задумалось, о правильности своих действий, пресс-секретарь Riga.lv ответил: "Была возможность получить прибыль. Почему не получить, если закон этого не запрещает?"

Как ранее сообщалось, оппозиция Рижской думы призывает к ликвидации Riga.lv.