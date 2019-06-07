Веселая тренировка: мужчина заснял на видео свою пробежку с оленями
В начале июня американец Джаред Уэйн вышел на свою каждодневную пробежку. Внезапно в парке к нему присоединилась троица оленей. Мужчина посчитал, что ему никто не поверит, потому решил заснять своих спутников на видео.
"Это мой табун! Это мои братья-олени!", - комментировал пробежку Джаред.
Согласно словам мужчины, животные следовали за ним более полутора километров. Что самое удивительное, они подстраивались под его темп! Из-за того, что олени на него равнялись, Уэйнe пришлось бежать быстрее, чем обычно.
Видео: Мужчина заснял на видео свою пробежку с оленями
Мужчина признался, что олени сделали его тренировку более интенсивной. И добавил: "Утро воскресенья. Забавная пробежка".