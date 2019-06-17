"Вся эта ситуация меня очень разозлила!". Гловацки хочет реванш с Бриедисом

Латвийский боксёр Майрис Бриедис в субботу в "Арене Рига" отправил Гловацки в нокаут уже в третьем раунде, завоевав чемпионский пояс WBO и обеспечив себе выход в финал Всемирной боксёрской суперсерии.

То, что происходило в ринге в тот вечер, многие оценивают спорно. Во втором раунде Бриедис нанёс Гловацки удар локтем в челюсть, а несколько секунд спустя отправил соперника в нокдаун уже после того, как прозвучал гонг об окончании раунда. Кроме того, в этот момент в ринге находился секундант Бриедиса, что также является нарушением правил.

В разговоре с порталом Przegląd Sportowy Гловацки не скрывал своего огорчения исходом поединка и заявил, что хочет провести бой-реванш.

"Как я должен чувствовать себя? Плохо, конечно, плохо! И грустно. Не так это должно было выглядеть. Вся эта ситуация меня очень разозлила", - сказал поляк.

Гловацки также признался, что только частично помнит, что происходило во втором и третьем раунде.

"После того, как Бриедис ударил меня локтем в челюсть мне было очень тяжело. Между раундами у меня звенело в ушах. Челюсть болит до сих пор. Я даже не могу нормально говорить и улыбаться, правда, и повода для улыбок тоже нет".

Галерея: Бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса

Гловацки считает, что именно этот удар локтем решил исход поединка. Польский спортсмен вспоминает, что после гонга отправился в свой угол, тренер ему что-то говорил, но поляк ничего не слышал.

"У меня не будет претензий к Бриедису, если он выиграет весь турнир, а потом согласится на повторный бой со мной. Я очень хочу этого, потому что после этого боя ничего непонятно", - сказал Гловацки.

Журналист также упрекнул Гловацки в том, что перед тем как получить локтем в лицо, он ударил Бриедиса в затылок, что также было нарушением. "Согласен, но это был лёгкий удар в разгаре боя. Кулаком, а не локтем! Я не отрицаю, что ударил его в затылок, но я впервые вижу, чтобы в ответ били так, как это сделал Бриедис. Повторюсь ещё раз - я хочу реванш!", - ответил польский боксёр.

🥊WBSS CONTROVERSY



Hugely controversial fight in Riga as Briedis KOs Glowacki in the third round - this after he had elbowed him in the face after a behind the head punch and then landed a severe knockdown long after the bell had sounded. Wow! #BriedisGlowacki@WBSuperSeries pic.twitter.com/UrI1gTwwt6 — Boxing-UK 🥊🇬🇧 (@Boxing_UK_) June 15, 2019