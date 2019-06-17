"Вся эта ситуация меня очень разозлила!". Гловацки хочет реванш с Бриедисом

Польский боксёр Кшиштоф Гловацки после скандального поединка с Майрисом Бриедисом заявил, что желает провести бой-реванш.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в субботу в "Арене Рига" отправил Гловацки в нокаут уже в третьем раунде, завоевав чемпионский пояс WBO и обеспечив себе выход в финал Всемирной боксёрской суперсерии.
То, что происходило в ринге в тот вечер, многие оценивают спорно. Во втором раунде Бриедис нанёс Гловацки удар локтем в челюсть, а несколько секунд спустя отправил соперника в нокдаун уже после того, как прозвучал гонг об окончании раунда. Кроме того, в этот момент в ринге находился секундант Бриедиса, что также является нарушением правил.
В разговоре с порталом Przegląd Sportowy Гловацки не скрывал своего огорчения исходом поединка и заявил, что хочет провести бой-реванш.
"Как я должен чувствовать себя? Плохо, конечно, плохо! И грустно. Не так это должно было выглядеть. Вся эта ситуация меня очень разозлила", - сказал поляк.
Гловацки также признался, что только частично помнит, что происходило во втором и третьем раунде.
"После того, как Бриедис ударил меня локтем в челюсть мне было очень тяжело. Между раундами у меня звенело в ушах. Челюсть болит до сих пор. Я даже не могу нормально говорить и улыбаться, правда, и повода для улыбок тоже нет".
Галерея: Бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса
Гловацки считает, что именно этот удар локтем решил исход поединка. Польский спортсмен вспоминает, что после гонга отправился в свой угол, тренер ему что-то говорил, но поляк ничего не слышал.
"У меня не будет претензий к Бриедису, если он выиграет весь турнир, а потом согласится на повторный бой со мной. Я очень хочу этого, потому что после этого боя ничего непонятно", - сказал Гловацки.
Журналист также упрекнул Гловацки в том, что перед тем как получить локтем в лицо, он ударил Бриедиса в затылок, что также было нарушением. "Согласен, но это был лёгкий удар в разгаре боя. Кулаком, а не локтем! Я не отрицаю, что ударил его в затылок, но я впервые вижу, чтобы в ответ били так, как это сделал Бриедис. Повторюсь ещё раз - я хочу реванш!", - ответил польский боксёр.
🥊WBSS CONTROVERSY— Boxing-UK 🥊🇬🇧 (@Boxing_UK_) June 15, 2019
Hugely controversial fight in Riga as Briedis KOs Glowacki in the third round - this after he had elbowed him in the face after a behind the head punch and then landed a severe knockdown long after the bell had sounded. Wow! #BriedisGlowacki@WBSuperSeries pic.twitter.com/UrI1gTwwt6
После боя прозвучали мнения о том, что Гловацки следовало лежать на ринге и не вставать, после того как Бриедис ударил его локтем. В этом случае судье пришлось бы что-то предпринять и, возможно, Бриедис был бы дисквалифицирован.
"Конечно, я мог так сделать, но как бы это выглядело со стороны? У меня звенело в ушах, но я не из тех, кто сдаётся. Я хотел продолжать бой, поэтому поднялся. Я думал, что звон в ушах скоро пропадёт, но так не произошло. Может быть, я поступил неправильно, но я вышел в ринг боксировать".
Сразу после боя Кшиштоф Гловацки в раздевалке "Арены Рига" записал видеообращение своим болельщикам, в котором извинился за то, что подвёл их. В этот момент за кадром кто-то из команды поляка выкрикивает - "Тебе не за что извиняться, тебя обманули!". В этот момент у Гловацки на глазах наворачиваются слёзы.
Krzysztof Głowacki ma wam kilka słów do powiedzenia... 😢 Jesteśmy pewni, że podniesie się po wczorajszym wieczorze❗ 💪 #tvpsport #RingTVP #BriedisGlowacki pic.twitter.com/5SPc92HrsL— TVP Sport (@sport_tvppl) June 16, 2019
Промоутер Гловацки Анджей Василевски в интервью польскому изданию Super Express заявил, что польская сторона подаст официальный протест, но рассчитывать на отмену исхода поединка рассчитывать не стоит.
"Я не думаю, что это заговор или ещё что-то. Не стоит винить организаторов турнира. Здесь речь идёт о судье, который несколько раз допустил ошибки. На мой взгляд в определённом возрасте судьи должны прекращать работу. Рефери после удара локтем потерял контроль над ходом поединка, а после этого было ещё несколько нарушений - удары после гонга, парень из команды Бриедиса, который выпрыгнул в ринг. Это делать нельзя. Это автоматическая дисквалификация".
Напомним, что во втором полуфинале кубинец Юньер Дортикос победил американца Эндрю Табити и также вышел в финал Всемирной боксёрской суперсерии. Место и дата проведения финального поединка будет определена позже.