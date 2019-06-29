Определена самая сексуальная нация в мире: это вас удивит!

Специалисты Big Seven Travel провели опрос среди своей полуторамиллионной аудитории. При этом значение определения "сексуальные" респондентам никак не объяснялось, чтобы они могли интерпретировать его так, как понимают лично.

Как выяснилось, самыми сексуальными, по мнению опрошенных, являются жители Украины.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим?

Не удивительно, что среди украинцев столько моделей", - прокомментировали такой выбор администраторы сервиса.

Галерея: Американская актриса и модель родом из Украины Мила Кунис

На втором месте оказались датчане. В качестве примера специалисты Big Seven Travel привели датскую фотомодель и актрису Бригитту Нильсен и актера Вигго Мортенсена, наиболее известного по кинотрилогии "Властелин Колец".

Галерея: Датская модель и актриса Бригитта Нильсен

За украинцами и датчанами последовали филиппинцы. "Кажется, самые известные филиппинцы - это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин", - отметили сотрудники Big Seven Travel.

Кроме того, в ТОП-5 самых сексуальных наций вошли жители Бразилии и Австралии. К слову,