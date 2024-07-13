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Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров: воспоминания о Риге, антивоенная позиция и эмиграция

rus.tvnet.lv
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Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров Фото: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

4 июля свое 67-летие отметил популярный актер театра и кино, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров. Рассказываем об этом артисте в рамках рубрики "Звезда недели". 

Карьера

Дмитрий Назаров в юности перепробовал множество профессий: от ученика электрослесаря и мебельщика-реквизитора до пекаря. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Виктора Коршунова).

Служил в Малом театре, театре "Сфера" и Театре Российской армии, а с 2003 года - в МХТ имени Чехова. В 1993 году получил звание заслуженного артиста РФ. Особенно он полюбился зрителям после роли Виктора Баринова в сериале "Кухня".

Но в 2022 году после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину все изменилось...

Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров Фото: Пресс-фото

Антивоенная позиция

За антивоенную позицию Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Ему и его супруге начали поступать угрозы. В некоторых письмах Назарову откровенно желали смерти: "Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать".

Вместе с супругой Ольгой Васильевой Назаров открыто выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. В интервью Катерине Гордеевой они рассказали о том, что на самом деле произошло и как они были вынуждены уйти из театра и уехать во Францию. 

Дмитрий Назаров (слева) в пьесе "Мастер и Маргарита"
Дмитрий Назаров (слева) в пьесе "Мастер и Маргарита" Фото: РИА Новости

Отъезд во Францию

Дмитрий Назаров объяснил, что сначала идеи об эмиграции не было. 26 февраля 2022 года они прилетели во Францию, но потом вернулись в Россию. В следующий раз они вылетели из России в начале января 2023 года и планировали пробыть за границей две недели. Но внезапно Константин Хабенский уволил Васильеву и Назарова из МХТ им. Чехова.

"Все произошло, пока мы были за границей, мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были во Франции, когда узнали, что нас вдруг уволили из театра, отменили восемь городов гастролей, съемок и вообще мы не нужны. В этой ситуации мы решили, что нет смысла возвращаться", - цитирует Назарова Spletnik.ru.

Актер признается, что на родине у него остались дети, мама, собака, но ему не хотелось оказаться за решеткой. Во Франции им было где жить. Ранее они приобрели в Каннах квартиру, а потому периодически летали туда в отпуск.

Константин Хабенский в телефонном разговоре попросил актеров побыть в творческом отпуске. А на следующий день он уже перезвонил и сказал: "К сожалению, сделать я ничего не могу, вам нужно уволиться или они заберут у меня бронь на 29 человек". Конечно, актеры согласились на увольнение, раз от них зависела судьба 29 человек.

Фото: Vladimir Gerdo

После 24 февраля 2022 года супругам стало сложнее выходить на сцену, особенно играть комедии.

"Девять человек не побоялись писать и звонить мне. Выражали поддержку, кто-то даже думал написать коллективное письмо. А те, про кого я точно знал, что должны позвонить и поддержать, не позвонили. Может быть, я так сильно заблуждался в них, оказалось, что это все фикция и обман", - говорит Назаров.

Назаров и Васильева понимали, что что-то может произойти, но не знали, что именно: "Если власть боится актеров - ей кранты. Мне искренне жаль власть, потому что ее представители прокололись. Вы что, с ума сошли - преследовать Лию Ахеджакову? Чего вы испугались? Значит, что-то в канцелярии не то".

Супруги подчеркивают, что они Россию не предавали и Россия их не предавала. Они намерены вернуться и продолжить творить. Актеры продолжают репетировать. Назаров и Васильева регулярно выступают с концертами, где читают стихи и прозу русских и советских писателей, исполняют романсы. Кроме того, Назаров сам пишет лирические стихи и эпиграммы. Ранее он занимался озвучиванием компьютерных игр и мультфильмов.

Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров Фото: Кадр из видео

О гастролях в Риге

Во время беседы с RUS TVNET Дмитрий Назаров и Ольга Васильева признались, что неоднократно бывали в Риге.

"Для меня это были первые мои гастроли с Малым театром в 80-м году. Это было 43 года назад. Это незабываемый месяц, незабываемый для молодого артиста, только что ставшего артистом труппы Малого театра. Очень не хватало денег", - вспоминает свои студенческие годы Дмитрий Назаров.

Он отметил, что был период, когда ко всем русским относились лояльно. А денег юному актеру тогда не хватало, потому что в Риге было слишком много соблазнов: "На все хотелось немножко потратить. Поэтому мы все время занимали у народных артистов".

Назаров не скрывает, что тогда в Риге царили свобода, красота и радость.

"Очень интересно, какие вы сегодня? Какие мы для вас? Ужасно интересно еще раз встретиться и понять, как вы нас воспринимаете. Нужны ли мы вам так, как вы нам?" - отмечает Ольга Васильева.

О спектакле "L'amour-мур, или Держава набекрень"

"Сегодня нельзя делать вид, что ничего не происходит, и не говорить о том кошмаре, который накренил нашу родину. И с поверхности ее рассыпаются смыслы, честь, совесть, людские жизни. Об этом умалчивать нельзя, иначе это глупо и нечестно. Попытаться разобраться в том, что произошло. Как это исправить, как выправить державу? И самое главное - как дальше жить потом, когда все исправится, а мы в это верим. Вот это триединство, оно связывает нашу программу. И самое главное, с нашей точки зрения: любовь спасет мир - во всех смыслах любовь и во всех смыслах мир".

Видео: Интервью для RUS TVNET

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