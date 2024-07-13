Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров: воспоминания о Риге, антивоенная позиция и эмиграция

Вместе с супругой Ольгой Васильевой Назаров открыто выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. В интервью Катерине Гордеевой они рассказали о том, что на самом деле произошло и как они были вынуждены уйти из театра и уехать во Францию.

Дмитрий Назаров (слева) в пьесе "Мастер и Маргарита" Фото: РИА Новости

Отъезд во Францию

Дмитрий Назаров объяснил, что сначала идеи об эмиграции не было. 26 февраля 2022 года они прилетели во Францию, но потом вернулись в Россию. В следующий раз они вылетели из России в начале января 2023 года и планировали пробыть за границей две недели. Но внезапно Константин Хабенский уволил Васильеву и Назарова из МХТ им. Чехова.

"Все произошло, пока мы были за границей, мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были во Франции, когда узнали, что нас вдруг уволили из театра, отменили восемь городов гастролей, съемок и вообще мы не нужны. В этой ситуации мы решили, что нет смысла возвращаться", - цитирует Назарова Spletnik.ru.

Актер признается, что на родине у него остались дети, мама, собака, но ему не хотелось оказаться за решеткой. Во Франции им было где жить. Ранее они приобрели в Каннах квартиру, а потому периодически летали туда в отпуск.