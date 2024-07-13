Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров: воспоминания о Риге, антивоенная позиция и эмиграция

4 июля свое 67-летие отметил популярный актер театра и кино, звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров. Рассказываем об этом артисте в рамках рубрики "Звезда недели".
Карьера
Дмитрий Назаров в юности перепробовал множество профессий: от ученика электрослесаря и мебельщика-реквизитора до пекаря. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс Виктора Коршунова).
Служил в Малом театре, театре "Сфера" и Театре Российской армии, а с 2003 года - в МХТ имени Чехова. В 1993 году получил звание заслуженного артиста РФ. Особенно он полюбился зрителям после роли Виктора Баринова в сериале "Кухня".
Но в 2022 году после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину все изменилось...
Антивоенная позиция
За антивоенную позицию Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Ему и его супруге начали поступать угрозы. В некоторых письмах Назарову откровенно желали смерти: "Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать".
Вместе с супругой Ольгой Васильевой Назаров открыто выступил с критикой военного вторжения РФ на территорию Украины. В интервью Катерине Гордеевой они рассказали о том, что на самом деле произошло и как они были вынуждены уйти из театра и уехать во Францию.
Отъезд во Францию
Дмитрий Назаров объяснил, что сначала идеи об эмиграции не было. 26 февраля 2022 года они прилетели во Францию, но потом вернулись в Россию. В следующий раз они вылетели из России в начале января 2023 года и планировали пробыть за границей две недели. Но внезапно Константин Хабенский уволил Васильеву и Назарова из МХТ им. Чехова.
"Все произошло, пока мы были за границей, мы никуда не сбегали. У нас не было даже потенции на это. Мы были во Франции, когда узнали, что нас вдруг уволили из театра, отменили восемь городов гастролей, съемок и вообще мы не нужны. В этой ситуации мы решили, что нет смысла возвращаться", - цитирует Назарова Spletnik.ru.
Актер признается, что на родине у него остались дети, мама, собака, но ему не хотелось оказаться за решеткой. Во Франции им было где жить. Ранее они приобрели в Каннах квартиру, а потому периодически летали туда в отпуск.
Константин Хабенский в телефонном разговоре попросил актеров побыть в творческом отпуске. А на следующий день он уже перезвонил и сказал: "К сожалению, сделать я ничего не могу, вам нужно уволиться или они заберут у меня бронь на 29 человек". Конечно, актеры согласились на увольнение, раз от них зависела судьба 29 человек.
После 24 февраля 2022 года супругам стало сложнее выходить на сцену, особенно играть комедии.
"Девять человек не побоялись писать и звонить мне. Выражали поддержку, кто-то даже думал написать коллективное письмо. А те, про кого я точно знал, что должны позвонить и поддержать, не позвонили. Может быть, я так сильно заблуждался в них, оказалось, что это все фикция и обман", - говорит Назаров.
Назаров и Васильева понимали, что что-то может произойти, но не знали, что именно: "Если власть боится актеров - ей кранты. Мне искренне жаль власть, потому что ее представители прокололись. Вы что, с ума сошли - преследовать Лию Ахеджакову? Чего вы испугались? Значит, что-то в канцелярии не то".
Супруги подчеркивают, что они Россию не предавали и Россия их не предавала. Они намерены вернуться и продолжить творить. Актеры продолжают репетировать. Назаров и Васильева регулярно выступают с концертами, где читают стихи и прозу русских и советских писателей, исполняют романсы. Кроме того, Назаров сам пишет лирические стихи и эпиграммы. Ранее он занимался озвучиванием компьютерных игр и мультфильмов.
О гастролях в Риге
Во время беседы с RUS TVNET Дмитрий Назаров и Ольга Васильева признались, что неоднократно бывали в Риге.
"Для меня это были первые мои гастроли с Малым театром в 80-м году. Это было 43 года назад. Это незабываемый месяц, незабываемый для молодого артиста, только что ставшего артистом труппы Малого театра. Очень не хватало денег", - вспоминает свои студенческие годы Дмитрий Назаров.
Он отметил, что был период, когда ко всем русским относились лояльно. А денег юному актеру тогда не хватало, потому что в Риге было слишком много соблазнов: "На все хотелось немножко потратить. Поэтому мы все время занимали у народных артистов".
Назаров не скрывает, что тогда в Риге царили свобода, красота и радость.
"Очень интересно, какие вы сегодня? Какие мы для вас? Ужасно интересно еще раз встретиться и понять, как вы нас воспринимаете. Нужны ли мы вам так, как вы нам?" - отмечает Ольга Васильева.
О спектакле "L'amour-мур, или Держава набекрень"
"Сегодня нельзя делать вид, что ничего не происходит, и не говорить о том кошмаре, который накренил нашу родину. И с поверхности ее рассыпаются смыслы, честь, совесть, людские жизни. Об этом умалчивать нельзя, иначе это глупо и нечестно. Попытаться разобраться в том, что произошло. Как это исправить, как выправить державу? И самое главное - как дальше жить потом, когда все исправится, а мы в это верим. Вот это триединство, оно связывает нашу программу. И самое главное, с нашей точки зрения: любовь спасет мир - во всех смыслах любовь и во всех смыслах мир".
Видео: Интервью для RUS TVNET
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