Возможно, один из самых примитивных способов взглянуть на секс - это исключительно как на физиологическое влечение. Согласитесь, если заниматься сексом только ради оргазма, то самым действенным и практичным способом была бы мастурбация. Однако и в случае мастурбации не нужно выбирать кратчайший путь. Поэтому, если вы относитесь к числу счастливчиков, для которых достижение оргазма не является проблемой, сексолог Лаура Бутвилайте предлагает вам ради разнообразия и любопытства не останавливаться на достигнутом.

Сексолог раскрывает литовскому изданию 15min различные способы, как можно поиграть с оргазмами - дразнить себя или партнера, почти доводя до оргазма, с помощью запрета или сдерживания или просто немного помучить человека несколькими оргазмами подряд.

Дразнить, почти доводя до кульминации

Знаете, как это раздражает, когда ты совсем близок к пику наслаждения, но твой партнер вдруг меняет свои действия и оргазм "ускользает"? Возможно, из этого следует вывести правило, которое можно нарушать только в том случае, если очень четко известно, что это отклонение служит общему благу - если вы уже начали соответствующее действие, которое явно ведет партнера по постели к финишу, то лучше ничего не менять и дать человеку спокойно достичь оргазма...

Сами знаете, новые инициативы не в том месте и не в то время - дело рискованное. Но если партнеры хорошо знают тело друг друга и четко понимают, на какой стадии возбуждения они находятся, то открываются новые горизонты для импровизации.

Например, появляется возможность почти довести своего партнера (или себя) до оргазма, а затем резко изменить стимуляцию или даже прекратить ее с целью отсрочить кульминацию. Затем продолжить игры с менее стимулирующими действиями, чтобы на некоторое время снизить возбуждение, и после следующей "волны" или даже нескольких этот оргазм будет подобен хорошо выдержанному вину.