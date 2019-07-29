Потапова рассказала о сравнении с Шараповой и любимом алкогольном напитке

Российская теннисистка Анастасия Потапова, которая занимает 74-е место в мировом рейтинге, стала гостьей шоу "Говорящие Головы" на YouTube.
Во время блиц-интервью Потапова ответила, какой алкогольный напиток она любит больше всего, чем женский теннис лучше мужского, что теннисисты думают о бадминтонистах, а также рассказала о том, раздражают ли её сравнения с Марией Шараповой.
В конце интервью спортсменка оставила свои автографы на теннисных мячиках, которые будут разыграны среди подписчиков.
Напомним, что Анастасия Потапова принимала участие в теннисном турнире Baltic Open, который проходил в Юрмале. Россиянку на стадии полуфинала остановила первая ракетка Латвии Анастасия Севастова, которая впоследствии и стала победительницей турнира.
Видео: Блиц-интервью с Анастасией Потаповой