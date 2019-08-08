В Риге открывается магазин одежды бренда Тимати Black Star Wear

Pассказывает менеджер отдела франчайзинга Black Star Wear Артур Волошин: "В ассортименте бренда - модная одежда для активного образа жизни формата street-wear, спортивная одежда для взрослых и детей, family look (наряды в одном стиле для детей и их родителей), а также различные аксессуары.

В продаже регулярно будут появляться капсульные коллекции артистов лейбла Black Star (Тимати, Мот, Скруджи, Doni, Наzима, Клава Кока и другие популярные артисты)".

ФОТО: Пресс-фото

"Мы очень рады, что бренд Black Star Wear выбрал в Латвии именно наш торговый центр. Мы уверены, что он создаст дополнительный интерес к обновленному центру не только среди русскоязычной аудитории Риги", - отметила руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

Это первый официальный магазин Black Star Wear в Латвии, который будет открыт по франчайзингу.

Все торговые точки одежды данной марки, которые существовали ранее, - лишь партнерские мультибрендовые договоренности, к франчайзингу Black Star Wear они никакого отношения не имеют.

Официальным оператором франчайзинга в Латвии является компания Black Star Wear SIA, и с июня 2019 года зарегистрированы все соответсвующие торговые марки в патентном бюро Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

"Black Star Wear работает по франшизе.

Это второй магазин бренда в Европе. Первый был открыт в Таллинне в ноябре прошлого года и сразу вышел в ТОП-3 по продажам всех магазинов Black Star Wear.

В ближайшей перспективе - расширение ассортимента, развитие бренда и повышение его узнаваемости в городе и за его пределами", - добавила член правления Black Star Wear SIA и руководитель франчайзинга Black Star Wear в Балтии Юлия Поленникова.