В Риге открывается магазин одежды бренда Тимати Black Star Wear
Российский бренд рэпера Тимати наконец появится в Риге. Магазин откроется в этом году 5 сентября в обновленном торговом центре Alfa.
Pассказывает менеджер отдела франчайзинга Black Star Wear Артур Волошин: "В ассортименте бренда - модная одежда для активного образа жизни формата street-wear, спортивная одежда для взрослых и детей, family look (наряды в одном стиле для детей и их родителей), а также различные аксессуары.
В продаже регулярно будут появляться капсульные коллекции артистов лейбла Black Star (Тимати, Мот, Скруджи, Doni, Наzима, Клава Кока и другие популярные артисты)".
"Мы очень рады, что бренд Black Star Wear выбрал в Латвии именно наш торговый центр. Мы уверены, что он создаст дополнительный интерес к обновленному центру не только среди русскоязычной аудитории Риги", - отметила руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.
Это первый официальный магазин Black Star Wear в Латвии, который будет открыт по франчайзингу.
Все торговые точки одежды данной марки, которые существовали ранее, - лишь партнерские мультибрендовые договоренности, к франчайзингу Black Star Wear они никакого отношения не имеют.
Официальным оператором франчайзинга в Латвии является компания Black Star Wear SIA, и с июня 2019 года зарегистрированы все соответсвующие торговые марки в патентном бюро Латвии.
"Black Star Wear работает по франшизе.
Это второй магазин бренда в Европе. Первый был открыт в Таллинне в ноябре прошлого года и сразу вышел в ТОП-3 по продажам всех магазинов Black Star Wear.
В ближайшей перспективе - расширение ассортимента, развитие бренда и повышение его узнаваемости в городе и за его пределами", - добавила член правления Black Star Wear SIA и руководитель франчайзинга Black Star Wear в Балтии Юлия Поленникова.
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно.