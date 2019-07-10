"Ты нам подходишь, если напеваешь в душе последнюю песню Мота". В Ригу идет Black Star Wear

"Магазин откроется в этом году 5 сентября в обновленном торговом центре Alfa Parks", - рассказал менеджер отдела франчайзинга Black Star Wear Артур Волошин.

Он отметил, что на данный момент все идет по плану - все внутренние работы осуществлены, начинается отделка и финальные дизайн работы.

Сообщается, что нас ждет модная одежда для активного образа жизни формата street-wear, спортивная одежда для взрослых и детей, family look (наряды в одном стиле для детей и их родителей), а также различные аксессуары.

В продаже регулярно будут появляться капсульные коллекции артистов лейбла Black Star - Тимати, Мот, Скруджи, Doni, Наzима, Клава Кока и других популярных артистов.

Заметим, это второй магазин бренда в Европе. Первый успешно открыли в Таллинне в ТЦ Т1 Mall of Tallinn в ноябре 2018 года. Но магазин в Риге будет побольше - его площадь составит 92 кв.м., в то время как Таллинне площадь составляет 60 кв.м.

"Сейчас собираем заявки на персонал. Наберем 4-6 человек на работу", - отметил представитель Black Star Wear в Риге.

Смотрите, что требуется от персонала: "Ты нам подходишь, если ты: любишь Black Star так же, как и мы;

активный молодой человек;

интересуешься современной музыкой;

говоришь на русском и латышском;

напеваешь в душе последнюю песню Мота", - говорится в объявлении, размещенном в социальных сетях.

Также он добавил, что 31 октября в "Арена Рига" выступит владелец лэйбла Тимати, который по предварительной договоренности планирует посетить магазин в Риге и дать автограф-сессию.

Также и в течение работы магазина планируются автограф-сессии с артистами лейбла Black Star, а также выездная торговля на концертах артистов Black Star в Риге.