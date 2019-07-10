"Ты нам подходишь, если напеваешь в душе последнюю песню Мота". В Ригу идет Black Star Wear

Хорошая новость для всех модников и поклонников творчества команды Тимати - российский бренд рэпера Black Star Wear наконец появится в Риге!
"Магазин откроется в этом году 5 сентября в обновленном торговом центре Alfa Parks", - рассказал менеджер отдела франчайзинга Black Star Wear Артур Волошин.
Он отметил, что на данный момент все идет по плану - все внутренние работы осуществлены, начинается отделка и финальные дизайн работы.
Сообщается, что нас ждет модная одежда для активного образа жизни формата street-wear, спортивная одежда для взрослых и детей, family look (наряды в одном стиле для детей и их родителей), а также различные аксессуары.
В продаже регулярно будут появляться капсульные коллекции артистов лейбла Black Star - Тимати, Мот, Скруджи, Doni, Наzима, Клава Кока и других популярных артистов.
Заметим, это второй магазин бренда в Европе. Первый успешно открыли в Таллинне в ТЦ Т1 Mall of Tallinn в ноябре 2018 года. Но магазин в Риге будет побольше - его площадь составит 92 кв.м., в то время как Таллинне площадь составляет 60 кв.м.
"Сейчас собираем заявки на персонал. Наберем 4-6 человек на работу", - отметил представитель Black Star Wear в Риге.
Смотрите, что требуется от персонала:
"Ты нам подходишь, если ты:
- любишь Black Star так же, как и мы;
- активный молодой человек;
- интересуешься современной музыкой;
- говоришь на русском и латышском;
- напеваешь в душе последнюю песню Мота", - говорится в объявлении, размещенном в социальных сетях.
Также он добавил, что 31 октября в "Арена Рига" выступит владелец лэйбла Тимати, который по предварительной договоренности планирует посетить магазин в Риге и дать автограф-сессию.
Также и в течение работы магазина планируются автограф-сессии с артистами лейбла Black Star, а также выездная торговля на концертах артистов Black Star в Риге.
Российский бренд модной молодёжной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнёром и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. Black Star Wear работает по франшизе и развивается самостоятельно.
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💥 Стань частью команды Black Star в Риге! 💥 ⠀ 🔝Если ты готов попробовать себя в роли администратора или консультанта #BlackStarWearRiga, то мы обязаны найти друг друга 💯 ⠀ Ты нам подходишь, если ты: ✔️ любишь Black Star так же, как и мы ✔️ активный молодой человек ✔️ интересуешься современной музыкой ✔️ говоришь на русском и латышском ✔️ напеваешь в душе последнюю песню Мота ⠀ 📧 Пиши нам на cv@blackstar.lv Расскажи немного о себе и приложи мотивационное письмо со своей фотографией. Со всеми кандидатами свяжемся лично 💪