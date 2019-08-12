В Гренландии нашли живую акулу старше Ивана Грозного

Эксперты считают, что эта гренландская полярная акула родилась в 1505 году. В Великобритании в это время правил Генрих VIII, а в России — Василий III, отец Ивана Грозного.

Великий князь всея Руси родился в 1530 году - государь был на 15 лет младше акулы.

Возраст акулы определили по размеру - акулы этого вида прибавляют по сантиметру в длине ежегодно и могут жить сотни лет. Длина этой особи составляет 5,4 метра.

"Это самый старый из ныне живущих видов позвоночных на планете, который сформировал несколько популяций в Атлантическом океане", — подчеркнул профессор Ким Пребел.

Минимальная продолжительность жизни гренландской полярной акулы составляет 272 года. Они являются самыми северными и холодолюбивыми из всех видов акул.

Длина самых крупных особей этого вида может составлять 7,3 метра, а вес - полторы тонны. Однако чаще всего их длина не превышает 2,44-4,8 метра, а вес достигает 400 килограммов.

Гренландская полярная акула в основном питается рыбой, однако в желудках этих животных находили куски оленей и лошадей.