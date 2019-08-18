Мейвезер признан лучшим боксёром за всю историю. Мухаммед Али не попал в тройку

Американский боксёр Флойд Мейвезер разместил в своём Instagram рейтинг портала BoxRec лучших боксёров всех времён вне зависимости от весовой категории. Угадаете, кто расположился на первом месте этого рейтинга?
Рейтинг лучших боксёров всех времён возглавляет именно Флойд (иначе, скорее всего, американец бы им не поделился). На счету Мейвезера 50 проведённых поединков, в который он не потерпел ни одного поражения.
Флойд разместил у себя не полный рейтинг, а только топ-25, сопроводив фотографию текстом: "Цифры не лгут, BoxRec правы!".
Напомним, что Мейвезер становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Ходят слухи, что Флойд за время своей карьеры заработал больше миллиарда долларов.
Второе место в рейтинге BoxRec занял филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, который в 2015 году уступил Мейвезеру. На счету 40-летнего Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи. Стоит добавить, что Мэнни Пакьяо является единственным в мире боксёром, которыу удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.
На третьем месте расположился аргентинский боксёр Карлос Монсон, который на протяжении семи лет оставался чемпионом в среднем весе (до 72,6 кг). Монсон погиб в автокатастрофе в 1995 году.
За время своей профессиональной карьеры аргентинец провёл 100 поединков - 87 побед (59 нокаутом), 3 поражения, 9 ничьих и один бой был признан несостоявшимся.
Легендарный боксёр Мухаммед Али, который является одним из самых известных боксёров в истории мирового бокса, занял в рейтинге лишь четвёртое место. Свою карьеру Али завершил имея за спиной 56 побед (37 нокаутом) и 6 поражений.
Замыкает топ-5 лучших боксёров Шугар Рэй Робинсон, который за время своей карьеры одержал 174 победы (109 нокаутом), потерпел 19 поражений и ещё 6 поединков закончились вничью.
Интересно, что латвийский боксёр Майрис Бриедис занял в рейтинге 209-е место,