Мейвезер признан лучшим боксёром за всю историю. Мухаммед Али не попал в тройку

Рейтинг лучших боксёров всех времён возглавляет именно Флойд (иначе, скорее всего, американец бы им не поделился). На счету Мейвезера 50 проведённых поединков, в который он не потерпел ни одного поражения.

Флойд разместил у себя не полный рейтинг, а только топ-25, сопроводив фотографию текстом: "Цифры не лгут, BoxRec правы!".

Напомним, что Мейвезер становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Ходят слухи, что Флойд за время своей карьеры заработал больше миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге BoxRec занял филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, который в 2015 году уступил Мейвезеру. На счету 40-летнего Пакьяо 62 победы, 7 поражений и 2 ничьи. Стоит добавить, что Мэнни Пакьяо является единственным в мире боксёром, которыу удалось стать чемпионом мира в восьми разных весовых категориях.

Мэнни Пакьяо ФОТО: AP/Scanpix

На третьем месте расположился аргентинский боксёр Карлос Монсон, который на протяжении семи лет оставался чемпионом в среднем весе (до 72,6 кг). Монсон погиб в автокатастрофе в 1995 году.

За время своей профессиональной карьеры аргентинец провёл 100 поединков - 87 побед (59 нокаутом), 3 поражения, 9 ничьих и один бой был признан несостоявшимся.

Легендарный боксёр Мухаммед Али, который является одним из самых известных боксёров в истории мирового бокса, занял в рейтинге лишь четвёртое место. Свою карьеру Али завершил имея за спиной 56 побед (37 нокаутом) и 6 поражений.

Замыкает топ-5 лучших боксёров Шугар Рэй Робинсон, который за время своей карьеры одержал 174 победы (109 нокаутом), потерпел 19 поражений и ещё 6 поединков закончились вничью.