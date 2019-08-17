В банке Citadele - очень большой наплыв новых клиентов

У банка Citadele, который взял на себя выплату гарантированных возмещений клиентам PNB banka, в последние дни наблюдается очень большой поток новых клиентов, сообщила агентству LETA руководитель отдела корпоративных коммуникаций Citadele Айга Волксоне.
Она признала, что банк не может точно сказать, сколько из них клиентов PNB banka, однако видно, что приток клиентов очень большой.
По словам Волксоне, в среднем в день в банке Citadele люди оформляют примерно 150 карт, но в пятницу общее число заявок по всем каналом составило около 1000.
Более 200 клиентов в пятницу использовали формулу "Стань клиентом" на сайте банка, 138 клиентов оформили счета и платежные карты с помощью мобильного приложения, а в филиалах было получено 608 заявок от клиентов.
В пятницу "Облачный филиал" банка получил более 4000 звонков.
"Сегодня смогли обслужить все входящие звонки - больше нет звонков, ожидающих в очереди, и мы можем активно перезванивать тем клиентам, которым не смогли оказать полноценный сервис вчера и сегодня с утра", - пояснила представитель банка.
Волксоне напомнила, что выплата гарантированных возмещений клиентам PNB banka начнется только с 22 августа, поэтому Citadele призывает клиентов не приходить в филиалы банков. В данный момент банк может помочь клиентам PNB banka, лишь выдав или рассказав схему, которая будет работать с 22 августа, добавила представитель банка.
Она отметила, что очереди в филиалах очень длинные, достигают даже 70 человек. При этом она указала, что в пятницу и субботу банки работают до последнего клиента.
Citadele призывает своих клиентов быть терпеливыми, и напоминает, что многие действия можно совершить в мобильном приложении и интернет-банке. Citadele рекомендует максимально использовать эти каналы и для открытия счетов.
Напомним, клиенты прекратившего деятельность PNB banka смогут получать гарантированное возмещение в размере до 100 тыс. евро начиная с 22 августа, сообщила на пресс-конференции в субботу начальник отдела регулирования и гарантийных фондов Комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева.
Гарантированные возмещения клиентам PNB banka будет выплачивать банк Citadele.
Резидентам Латвии, имеющим активный счет с платежной картой или активный интернет-банк Citadelе, нужно заполнить заявку на получение гарантированного возмещения в интернет-банке или филиале Citadele, и человек получит деньги на свой счет в Citadelе.
Резиденты Латвии, у которых нет счета в Citadelе, должны прийти в филиалы банка, а затем получить деньги перечислением на счет в любом кредитном учреждении.
Иностранные резиденты должны позвонить в банк Citadele и договориться о встрече. Затем человек должен прийти в филиал банка на пл. Републикас, 2А, чтобы потом получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом учреждении.
Юридическим лицам следует позвонить в банк Citadele и договориться о встрече, а затем прийти в определенные филиалы, чтобы получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом финансовом учреждении.
Из Гарантийного фонда вкладов клиентам PNB banka может быть выплачено около 279 млн евро. Эти средства получат люди, у которых вклады не превышают 100 000 евро, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения с бюджетом до 500 000 евро. В настоящее время доступная в фонде сумма составляет 506 млн евро.
Те клиенты, у которых сумма вкладов превышает установленный государством потолок гарантированного возмещения - 100 000 евро, смогут подать кредиторские требования на остальную часть вкладов в рамках процесса ликвидации или неплатежеспособности банка.
В целом из 99 600 клиентов PNB banka 91 400 являются местными клиентами, при этом у 38% на счетах имеется нулевой остаток.
В свою очередь тем примерно 40 000 клиентов банка, которые получали в PNB bankа пенсии и пособия, необходимо открыть счет в другом банке и обратиться в Государственное агентство социального страхования.