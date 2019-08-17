В банке Citadele - очень большой наплыв новых клиентов

Она признала, что банк не может точно сказать, сколько из них клиентов PNB banka, однако видно, что приток клиентов очень большой.

По словам Волксоне, в среднем в день в банке Citadele люди оформляют примерно 150 карт, но в пятницу общее число заявок по всем каналом составило около 1000.

Более 200 клиентов в пятницу использовали формулу "Стань клиентом" на сайте банка, 138 клиентов оформили счета и платежные карты с помощью мобильного приложения, а в филиалах было получено 608 заявок от клиентов.

В пятницу "Облачный филиал" банка получил более 4000 звонков.

"Сегодня смогли обслужить все входящие звонки - больше нет звонков, ожидающих в очереди, и мы можем активно перезванивать тем клиентам, которым не смогли оказать полноценный сервис вчера и сегодня с утра", - пояснила представитель банка.

Волксоне напомнила, что выплата гарантированных возмещений клиентам PNB banka начнется только с 22 августа, поэтому Citadele призывает клиентов не приходить в филиалы банков. В данный момент банк может помочь клиентам PNB banka, лишь выдав или рассказав схему, которая будет работать с 22 августа, добавила представитель банка.

Она отметила, что очереди в филиалах очень длинные, достигают даже 70 человек. При этом она указала, что в пятницу и субботу банки работают до последнего клиента.

Citadele призывает своих клиентов быть терпеливыми, и напоминает, что многие действия можно совершить в мобильном приложении и интернет-банке. Citadele рекомендует максимально использовать эти каналы и для открытия счетов.

Напомним, клиенты прекратившего деятельность PNB banka смогут получать гарантированное возмещение в размере до 100 тыс. евро начиная с 22 августа, сообщила на пресс-конференции в субботу начальник отдела регулирования и гарантийных фондов Комиссии рынка финансов и капитала Елена Лебедева.

Гарантированные возмещения клиентам PNB banka будет выплачивать банк Citadele.

Резидентам Латвии, имеющим активный счет с платежной картой или активный интернет-банк Citadelе, нужно заполнить заявку на получение гарантированного возмещения в интернет-банке или филиале Citadele, и человек получит деньги на свой счет в Citadelе.

Резиденты Латвии, у которых нет счета в Citadelе, должны прийти в филиалы банка, а затем получить деньги перечислением на счет в любом кредитном учреждении.

Иностранные резиденты должны позвонить в банк Citadele и договориться о встрече. Затем человек должен прийти в филиал банка на пл. Републикас, 2А, чтобы потом получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом учреждении.

Юридическим лицам следует позвонить в банк Citadele и договориться о встрече, а затем прийти в определенные филиалы, чтобы получить гарантированное возмещение перечислением на счет в любом финансовом учреждении.

Из Гарантийного фонда вкладов клиентам PNB banka может быть выплачено около 279 млн евро. Эти средства получат люди, у которых вклады не превышают 100 000 евро, а также государственные и муниципальные предприятия и учреждения с бюджетом до 500 000 евро. В настоящее время доступная в фонде сумма составляет 506 млн евро.

Те клиенты, у которых сумма вкладов превышает установленный государством потолок гарантированного возмещения - 100 000 евро, смогут подать кредиторские требования на остальную часть вкладов в рамках процесса ликвидации или неплатежеспособности банка.

В целом из 99 600 клиентов PNB banka 91 400 являются местными клиентами, при этом у 38% на счетах имеется нулевой остаток.